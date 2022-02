Volkswagen Taigo arriva negli showroom

Volkswagen Taigo si appresta al lancio commerciale e nel weekend di febbraio del 19 e 20 sarà possibile conoscerla a distanza ravvicinata.

Il primo SUV coupé di segmento B del brand è lungo 4,26 metri e si presenta con un design sportivo e un corredo di tecnologie avanzate che include, ad esempio: fari Full LED, strumentazione interamente digitale, guida assistita Travel Assist e sistemi infotainment di ultima generazione MIB3.



Volkswagen Taigo ha presenza imponente e un andamento da coupé, in cui si inserisce il montante posteriore inclinato in avanti. Lo sbalzo posteriore è maggiorato, mentre la capacità del bagagliaio è pari a 438 litri. A bordo spiccano materiali di qualità e comandi razionali.



La gamma dedicata al mercato italiano prevede gli allestimenti Life e R-Line abbinati alle unità TSI da 95, 110 e 150 CV, anche con cambio automatico DSG. Il listino della Taigo parte da 23.150 euro per la versione 1.0 TSI da 95 CV Life.



L’allestimento Life prevede una dotazione di serie che include cerchi in lega da 16 pollici, fari a LED, Digital Cockpit, infotainment Ready2Discover da 8 pollici e Travel Assist.

La Taigo R-Line si caratterizza per i cerchi in lega da 17 pollici, sedili sportivi, interni ed esterni R-Line, tetto panoramico apribile elettricamente e sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot.

>br>Entrambi gli allestimenti sono arricchiti dai rispettivi Tech Pack. Per la Taigo Life, a 1.150 Euro il pacchetto a richiesta include navigatore satellitare Discover Media, Climatronic touch e Park Pilot.



Per la Taigo R-Line, le alternative sono due: il Tech Pack a 1.000 euro con fari LED Matrix, Climatronic touch e Roof Pack (calotte specchietti e tetto neri a contrasto); a 1.330 euro, il Tech Pack Plus invece è composto da navigatore Discover Media, Climatronic touch e IQ.Drive Pack Plus.