Classe A: la nuova Entry Luxury della Stella

Mercedes introduce con la nuova Classe A un concetto inedito di mobilità, con proposte perfettamente allineate con le richieste del mercato, di una clientela sempre più esigente e attenta alla qualità della guida e del proprio veicolo.



Disponibile sia in versione hatchback che sedan, la nuova Entry Luxury della Stella, si propone con un appeal dinamico, agile, che trasmette potenza ed energia con il cofano inclinato in avanti e il pronunciato shark nose.

Il carattere sportivo è sottolineato dai cerchi offerti nella misura fino a 19 pollici. A bordo si respirano tecnologia e sostenibilità.



Nell’ambito della strategia Ambition 2039, il marchio intende raggiungere il traguardo di una flotta di automobili e van nuovi a zero emissioni a partire dal 2039.

L'obiettivo è quello di dimezzare le emissioni di CO2 per autovettura nell'intero ciclo di vita rispetto entro la fine di questo decennio. Una soluzione per raggiungere questo obiettivo è l'utilizzo di materiali riciclati.



La nuova Classe A è stata aggiornata anche in termini di assistenza alla sicurezza e ha beneficiato anche di un refresh sul fronte dei motori. La gamma risulta ora interamente elettrificata e comprende unità a quattro cilindri con cambio automatico DCT a 7 o 8 rapporti di serie. Inoltre, la nuova Classe A compie un ulteriore passo avanti con le unità ibride plug-in.