Alfa Romeo: una limited per celebrare il Quadrifoglio

Il Quadrifoglio, simbolo iconico associato al brand Alfa Romeo, compie il 15 aprile 2023 ben 100 anni dal suo debutto sulla versione Corsa della RL durante la XIV edizione della Targa Florio.



Alfa Romeo celebra questo storico anniversario attraverso i modelli Giulia e Stelvio Quadrifoglio con un’edizione di lancio Quadrifoglio 100° Anniversario, versione limitata, prodotta in soli 100 esemplari per modello.

Il tributo al leggendario del Quadrifoglio: trova espressione in badge celebrativi, specifiche dotazioni e tanta tecnologia, quest'ultima rappresentata dai nuovi proiettori a matrice full LED Adattivi e dal nuovo quadro strumenti digitale, caratterizzato dal design a cannocchiale.



Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario adottano il motore 2.9 V6 potenziato a 520 CV ed abbinato al differenziale autobloccante meccanico, elemento che migliora il comportamento della vettura e la motricità, ottimizzando il trasferimento di coppia e l’agilità.



Nel carnet di dotazioni troviamo i cerchi in lega sportivi bruniti a 5 fori da 19 pollici per la Giulia, e da 21 pollici per Stelvio con le nuove pinze freno color oro. La stessa tinta contraddistingue l’emblema celebrativo del Quadrifoglio, posizionato sul parafango di entrambe le vetture. Tre le livree: Rosso Etna, Verde Montreal e Nero Vulcano.



La caratterizzazione sportiva si ritrova a bordo dove prevale l’accostamento pelle nera ed alcantara, impreziosito da cuciture dorate a vista e dalla finitura in 3D in carbonio per il cruscotto, il tunnel centrale e il pannello delle porte.