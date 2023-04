Notizie Motori in Fiera: ExpoLevante 2023

24/04/2023 di Catia Scalera A Bari nel quartiere fieristico, una giornata all’insegna del divertimento e del tempo libero Fiera del Levante a Bari, l’Expolevante 2023, la tradizionale manifestazione di primavera dedicata allo sport, al tempo libero e alla Smart Mobility. L’evento della durata di quattro giorni, dal 22 al 25 aprile, ha molteplici novità e sorprese per ogni tipologia di passione coltivata. Numerose, infatti, le attrazioni per grandi e piccini in una fiera dal format innovativo dove sono previste anche aree test con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini verso un’educazione alla sostenibilità. Quest’ultima è un aspetto sottolineato altresì dal presidente della Nuova Fiera del Levante, Alessandro Ambrosi: “Ė tra gli appuntamenti più importanti del Sud Italia anche perché si occupa di un settore strategico come quello della Smart Mobility fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente e per il futuro delle comunità”. Il palinsesto fieristico è suddiviso in diverse categorie, con aree outdoor e indoor, quest’ultime dedicate alle esibizioni e ai test drive.



Novità assoluta di quest’anno è il ritorno del Salone della Nautica, per gli appassionati del mare, caratterizzata da un’intera area (più di 2 mila mq) con esposizione di cantieri e rivenditori di motori marini. Presente anche il MotorBike, con nuovi modelli delle case automobilistiche più note degli ultimi tempi, insieme ad una vasta gamma di auto e moto d’epoca, in collaborazione con l’Automotoclub Storico Italiano (ASI). Tra le autovetture più lussuose della storia ritroviamo la Jaguar E-Type di Diabolik, insieme a splendidi veicoli utilitari del dopoguerra. Imperdibile è la sezione speciale dedicata ai Go-Kart, che offre la possibilità al pubblico di trasformarsi in piccoli piloti.



Nella giornata di martedì 25 Aprile è prevista un’esibizione di abilità con le auto storiche (dalle ore 10 alle ore 13), che si concluderà con un Mini Gran Premio per bambini su auto a pedali. Il presidente Scuro dell’ASI ha sottolineato quanto sia “un onore portare la cultura e i valori del motociclismo storico tra il grande pubblico, in una regione come la Puglia, dove il collezionismo e l’amore per i veicoli storici sono particolarmente sentiti”.



E per gli amanti del ciclismo e coloro che amano spostarsi con mezzi Green imperdibile è il settore Mobilità sostenibile e Bike, dell’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori (ANCMA). Presente un’ampia selezione di biciclette, a partire da quelle da corsa di ultima generazione, sino ad arrivare alle famose “biciclette da passeggio”. Inoltre è possibile provare le bike grazie al circuito allestito appositamente per dare la possibilità di testarne l’utilizzo dove i visitatori vengono coinvolti in prove di guida sicura e test di sicurezza stradale riguardanti soprattutto il corretto utilizzo delle piste ciclabili e dei monopattini stradali.



La Fiera Internazionale del tempo libero ospita anche un vintage market, con più di 100 espositori provenienti da tutta Italia e il settore dedicato interamente al Game e al Modellismo. Interessante lo spazio allestito per le macchinine da corsa, con piste realizzate su misura.



Come ogni anno il grande protagonista dell'evento è lo Sport e il Fitness con spazi interni ed esterni realizzati in collaborazione con il Coni, che donano la possibilità di assistere a diverse rappresentazioni sportive. Tra le più gettonate, ci sarà il Freestyle Motocross, ossia spettacoli mozzafiato di salti in moto. L'obiettivo della fiera è quello di promuovere l'attività fisica come stile di vita salutare e di sensibilizzare il pubblico sull'importanza dello sport.

