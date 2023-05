Tre proposte elettriche per la gamma Opel

Zero emissioni e versatilità caratterizzano le nuove proposte della gamma: Opel Astra Sports Tourer Plug-in-Hybrid, Opel Combo-e Life e Opel Zafira-e Life, soluzioni adatte a soddisfare ogni tipo di esigenza, da quella professionale a quelle destinate al tempo libero.



Opel Astra risponde perfettamente ai bisogni delle famiglie, sia nella versione berlina cinque porte che nella variante station wagon Sports Tourer, e lo dimostra anche il fatto di essere stata votata come Family Car of the Year 2022.

La vettura presenta un design audace, esaltato dal tipico Opel Vizor sulla parte anteriore, e tecnologie top di gamma, da Intelli-Lux LED Pixel Light adattiva e glare-free al sistema di assistenza Intelli-Drive.

Inoltre, l'ultima generazione di Opel Astra Sports Tourer viene proposta in versione elettrificata con motorizzazione ibrida plug-in. Grazie ad una potenza di sistema pari a 180 CV e ad una batteria agli ioni di litio da 12,4 kWh, questo modello percorre fino a 66 km a zero emissioni.



Per chi desidera affidarsi ad un modello più dinamico, Opel offre la versione Opel Astra Sports Tourer GSe. La station wagon Grand Sport electric assicura la potenza di 225 CVe prestazioni esaltanti grazie al telaio abbassato di 10 mm con tecnologia speciale KONI FSD (Frequency Selective Damping).



Per quanto riguarda Opel Combo e-Life troviamo tante caratteristiche utili per le famiglie. Con una potenza di 136 CV e una coppia massima di 260 Nm, il veicolo è adatto per muoversi in città. La batteria agli ioni di litio da 50 kWh consente di guidare in modalità green per 285 km. Il multispazio offre l'accesso tramite due porte scorrevoli ed è disponibile in versione normale (4,40 metri) o XL (4,75 metri), per cinque o sette persone.



Infine, la Opel Zafira-e Life promette un'esperienza elettrizzante e grande comfort. La monovolume elettrica a batteria assicura un’esperienza di guida all’insegna del relax. Sia la versione da 4,95 metri M, disponibile a partire da 52.000 euro, che la variante da 5,30 metri L offrono spazio per otto persone. Entrambe garantiscono maneggevolezza e sono dotate di serie di due porte scorrevoli controllate tramite sensore.