Silence S04: tutti i dettagli della nanocar

La mobilità sostenibile abbraccia sempre di più i concetti della elettrificazione, ma anche del downsizing, soluzioni che rendono più funzionali e green gli spostamenti. Silence S04, la proposta di Exelentia, segue questa direzione e propone una piccola vettura dallo stile futuristico, dotata di elementi premium e innovativi.



Exelentia, una mobility factory italiana importatrice del marchio Silence, aveva già svelato il modello in versione prototipo durante l’Eicma del 2021, suscitando curiosità ed interesse, ora rivela la versione definitiva pronta per il mercato.



Per fronteggiare la sfida di una mobilità urbana sempre più congestionata, come dimostrano i numeri del 19° Rapporto sulla mobilità degli italiani dell’Isfort, la soluzione sembra essere proprio quella di utilizzare i quadricicli elettrici, le cui dimensioni compatte e le propulsioni a zero impatto ambientale rendono più agile il muoversi tra le vie cittadine.



Silence 04, sviluppata dal costruttore spagnolo Silence, rappresenta quello che è definito come NEV (veicolo elettrico di prossimità). Omologata come quadriciclo non leggero L7e, ha un’impostazione minimal e si muove quindi perfettamente anche nelle ZTL.

Il look fonde linee tese ad altre più sinuose, come quelle dei parafanghi. Le ampie luci diurne a LED migliorano la visibilità, mentre i retrovisori a regolazione elettrica offrono un supporto in fase parcheggio.



Omologata per due persone, la vettura offre sedili ergonomici, ben 247 litri di capienza, un’ampia superficie vetrata e il condizionatore d’aria come optional. Sulla plancia spicca lo schermo TFT da 7 pollici che raggruppa la strumentazione.

La trazione sull’asse posteriore è assicurata da due motori elettrici a magneti permanenti posizionati nelle ruote posteriori. La potenza erogata + di 14 kW, con un picco di 23,6 kW, e una coppia massima continua di 200 Nm.



Tre le modalità di guida selezionabili: Eco, City e Sport, tutte dotate della frenata rigenerativa. La velocità massima è pari a 85 km/h. Silences 04 è equipaggiata con due accumulatori agli ioni di litio da 11,2 kWh, che garantiscono un’autonomia di 149 km. Le batterie possono essere estratte e portate a casa o in ufficio per essere ricaricate attraverso normali prese domestiche.



Le prime 500 unità arriveranno tra luglio e agosto 2023 nei colori White Metallic e Matte Grey, tutte con l’allestimento Premium Pack. Il prezzo di listino è di 16.650,00 euro. Come quadriciclo elettrico beneficia dell’Ecobonus statale che permette uno sconto in fattura del 30% o del 40% in presenza di una rottamazione.