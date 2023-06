Citroen Maserati SM Scoperta in un Capannone

Citroen Maserati SM è una vettura con una storia un po’ travagliata, prodotta dalla casa francese ma con un cuore pulsante tutto italiano. Dotata di motore Maserati, più comunemente viene chiamata Citroen SM iniziali di Sport Maserati. Il prototipo iniziò a prendere forma all’inizio degli anni 50, subito dopo la nascita della Citroen DS per dare vita ad una nuova Granturismo della casa Francese, ma il progetto si è portato avanti per due decenni, sia per problemi di Design, ma sopratutto per soluzioni motoristiche dove l’incertezza ha bloccato il completamento del progetto iniziale. La svolta si ebbe a marzo 1968 quando la casa francese Citroen acquistò il pacchetto di maggioranza della Maserati dalla famiglia Orsi.



Subito dopo, la casa francese ordinò un motore sportivo GT da 150 CV da realizzare in sei mesi, ma l’Ing. Giulio Alfieri, allora progettista e direttore tecnico della Maserati rispose che la nuova motorizzazione sarebbe stata realizzata in poche settimane.



Citroen SM in anteprima al Salone di Ginevra 1970

La berlina di lusso sportiva fu realizzata all’inizio degli anni 70 e fu presentata al pubblico per la prima volta il 10 marzo 1970 al Salone di Ginevra. Altre novità del 40° Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra furono le vetture italiane Alfa Romeo Montreal e Fiat 130 dirette concorrenti della SM e l’americana subcompact AMC Gremlin prodotta da American Motors Corporation (AMC), quest’ultima in diretta competizione con la Volkswagen Maggiolino e Toyota Corona. Il Giappone invece presentò la Nissan Datsun 240-Z, una coupè a due posti di elevate prestazioni. La Citroen SM riscosse un buon successo e interesse da parte del pubblico grazie anche ad una tecnologia all’avanguardia e le innumerevoli soluzioni tecniche adottate.



Citroen SM entra in produzione

La Citroen SM fu definitivamente commercializzata nel 1970 al 1975, ma per la motorizzazione definitiva si optò per un motore V6 da 2.7 litri compatto e leggero, di circa 140 kg di peso in grado di erogare 170 cavalli, che derivava direttamente dal motore V8. Pertanto il nome iniziale Progetto S fu modificato con Progetto SM (Sport Maserati). La Citroen SM con motore Maserati poteva raggiungere i 220 km/h, con trazione anteriore e sospensioni idropneumatiche derivanti dalla Citroen DS.



La Granturismo SM lunga quasi 5 metri (per l’esattezza 4,89 metri) era caratterizzata frontalmente dai grandi gruppi ottici suddivisi ognuno in tre sezioni. Tali gruppi ottici erano divisi in anabbaglianti (i due esterni) e abbaglianti (i quattro centrali); di questi, i due più interni erano orientabili con lo sterzo, soluzione già adottata sulle ultime Citroen DS. Inoltre, tutto il comparto del gruppo ottico dei sei fari era anche autolivellabile in funzione del carico della vettura. Dalle foto della calandra si può notare che la sezione anteriore dei sei fari era carenato in vetro per migliorare l’aereodinamica: nella parte centrale era alloggiata la targa sempre protetta dal vetro, mentre la presa d’aria per raffreddare il motore Maserati fu sistemata sotto il paraurti. La carenatura trasparente era inoltre caratterizzata da listelli cromati. Le fiancate erano lisce e sinuose con le ruote posteriori carenate, degne della tradizione del progettista Robert Opron, allievo prodigio di Flaminio Bertoni. Il posteriore presentava una coda molto sfuggente e sui fari posteriori rettangolari e spigolosi erano caratterizzati da ampie cromature. La vettura era dotato di un ampio portellone con una estesa superfice vetrata che garantiva una buona visibilità.



La Citroen SM era stata concepita come una Coupé, ma a differenza della sua concorrenza d’epoca aveva quattro posti veri, anche se quelli anteriori erano sicuramente più confortevoli di quelli posteriori, ma tutto sommato assicuravano un discreto margine di comodità, grazie anche alla conformazione dei sedili, decisamente imponenti. La console centrale aveva un mix di originalità e semplicità, in linea anche con il cruscotto a tre strumenti di forma ovale.



Motore Maserati e meccanica

Il motore Maserati con la sigla C114/1, come già detto, era un V6 da 2670 cm3 realizzato sotto la supervisione dell’Ing. Giulio Alfieri. L'architettura di tale propulsore è resa atipica dall'angolo di 90° tra le bancate, che solitamente veniva impiegato per i motori V8, mente per i V6 si utilizzava di solito un angolo di 60°. Soluzione questa che non piaceva molto a Giulio Alfieri, ma che fu adottata per motivi di tempo.



Inoltre va menzionata l’alimentazione a tre carburatori doppio corpo Weber 42DCNF, e la distribuzione a doppio asse a camme in testa per bancata, equipaggiata da due valvole per cilindro. Il motore era in grado di sprigionare ben 170 CV a 5500 giri/min, garantendo prestazioni elevate per una Granturismo di classe a trazione anteriore, con cambio manuale a 5 marce, ma si poteva anche utilizzare in alternativa un cambio automatico a 3 rapporti.



Vettura veramente all’avanguardia la Citroen Maserati SM: utilizzava uno sterzo a servoassistenza variabile Diravi: tale soluzione rappresentò una vera novità all'epoca poiché era in grado di conferire una maggiore o minore cedevolezza dello sterzo in funzione della velocità del veicolo.



Non potevano mancare sulla Citroen SM le sospensioni idropneumatiche, tipiche dalla sorella minore Citroen DS e che si basavano sul principio delle quattro sfere in acciaio riempite per metà di liquido e per metà di gas. Il circuito idraulico distribuiva l'afflusso del liquido in funzione del profilo del fondo stradale mantenendo la vettura sempre in posizione piana.



Stop produzione Citroen SM

La vettura ha avuto una vita breve di soli 5 anni sia per problemi legati alla manutenzione periodica del veicolo che per l’elevata tecnologia presente nell’auto. Infatti per questi motivi si faceva fatica a trovare gente competente in grado di sistemarla, al quale si aggiunge anche la difficoltà di reperire i pezzi di ricambio. Altro fattore che influenzo le ventite era il prezzo superiore ad alcuni modelli concorrenti dell'epoca che sibivano di anno in anno ritocchi verso l'alto. Pertanto la produzione negli ultimi due anni calò cosi come le vendite e ciò portò la casa produttrice a bloccare la produzione nel 1975.



Citroen SM Scoperta in un Capannone

La vettura dai noi scovata in un capannone, non possiamo svelarvi esattamente dove per volontà del proprietario, è del 1972 con unico proprietario e targa francese. La meccanica e gli interni sono in buone condizioni, restano ancora in vita qualche migliaio di esemplari, pertanto è un’auto alquanto rara. Non ci resta che lasciarvi alla visualizzazione del Video e della ricca fotogallery targati Automania.



Un piccolo dettaglio, la Vintage Cars: Citroen SM cosi com’è può valere dai 20 ai 25 mila Euro mentre se restaurata il suo prezzo può decisamente salire fino ad arrivare ai 65 mila euro, peccato che la nostra Citroen SM non sia in vendita. Noi di Automania auspichiamo che venga quantomeno destinata ad un Museo .



Palinsesto “Scoperte Auto da Sogno” by Automania

Dal lancio della News, Automania ha deciso di creare un palinsesto sul nostro canale Youtube di Vintage cars con il primo episodio che verrà pubblicato Giovedì 29 Giugno 2023 alle ore 18:00 dal titolo “Scoperte Auto da Sogno”. La prima vettura che scopriremo sarà una Fiat 541L del 1930. Prevediamo la pubblicazione di sei auto storiche ogni giovedì alle ore 18:00 una alla settimana, che verrà divulgata su Automania e sul nostro canale ufficiale di Youtube e sui nostri canali Social. Durante questo viaggio incontrerete tante curiosità di carattere storico e tecnico di auto che hanno indiscutibilmente segnato la storia dell’industria automobilistica mondiale.