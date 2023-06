Fiat a tutto colore

Addio grigio per Fiat, che eliminerà dalla sua palette questa tinta un po' spenta, per abbracciare un mondo fatto di colore, brio, vivacità. Questa scelta nasce dall’esigenza di riaffermare la nuova Dolce vita del marchio e di porre l’accento sullo stile italiano, ma anche di portare una nota di colore nella vita.



Il Belpaese richiama una tavolozza ricca di sfumature intense, legate al paesaggio, ad un territorio unico ed iconico, una caratteristica che Fiat vuole utilizzare come motivo di ispirazione per la sua gamma, portando avanti la nuova direzione intrapresa in questo 2023, che è l'anno di un importante cambiamento.



“ Abbiamo infranto le regole: abbiamo deciso di interrompere la produzione di auto grigie FIAT. Si tratta di una scelta impegnativa e dirompente, che mira a rafforzare ulteriormente la leadership di FIAT come marchio della gioia, dei colori e dell'ottimismo. L'Italia è il Paese dei colori e, da oggi, anche delle auto FIAT”, spiega Olivier Francois, CEO FIAT e Global Chief Marketing Officer di Stellantis.



L'attuale gamma FIAT che include modelli come: Nuova 500, 500 Hybrid, 500X, Panda e Tipo, è disponibile in diverse tonalità, tra cui: Bianco Gelato, Arancio Sicilia, Arancio Paprika, Rosso Passione, Blu Dipinto di Blu, Blu Italia, Blu Venezia, Verde Rugiada, Verde Foresta, Rose Gold e Nero Cinema, tutti nomi evocativi.