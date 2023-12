Notizie Opel: il ricco portafoglio del marchio

18/12/2023 di Grazia Dragone La gamma propone ben 15 modelli elettrificati

Opel un importante passo in avanti sul fronte dell'elettrificazione, con ben 15 modelli alimentati in modo sostenibile.



Le vendite della nuova Opel Corsa Electric sono iniziate pochi mesi fa, così come quelle della nuova Astra Electric e della nuova Astra Sports Tourer Electric.

Altrettanto interessante è stata la partecipazione all'



I modelli del sub brand Opel GSe, ossia Grand Sport Electric, sono già disponibili. L’Astra GSe, l'Astra Sports Tourer GSe e la Grandland GSe sono equipaggiate con un telaio speciale con tecnologia KONI FSD (Frequency Selective Damping). Gli ibridi plug-in della gamma con una potenza fino a 300 CV offrono prestazioni elevate. Con questa combinazione, il conducente e i passeggeri possono viaggiare in modo sportivo, dinamico e responsabile.



Anche le ultime edizioni dei veicoli commerciali leggeri Opel Combo, Vivaro e Movano, sono proposte che seguono la direzione intrapresa dal marchio. Ogni veicolo porta in dote uno stile più fresco al segmento LCV. I cockpit ridisegnati includono i nuovi sistemi di infotainment wireless Apple CarPlay e Android Auto-compatibili con touchscreen a colori fino a 10 pollici. Le versioni elettriche promettono un’esperienza di guida simile a quella delle varianti con motore tradizionale.

Arriveranno molto presto anche le nuove monovolume Opel Combo Electric e Opel Zafira Electric. Con questi veicoli spaziosi, ci si può aspettare anche più stile e connettività.



