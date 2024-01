Fiat: novità per i modelli E-Doblò ed E-Ulysse

Fiat E-Doblò ed E-Ulysse aggiornano la loro veste estetica e propongono nuove funzionalità.

Non mancano novità anche sul fronte delle motorizzazioni, che ora accolgono inediti ed efficienti propulsori elettrici che garantiscono più autonomia.

Il nuovo sistema di infotainment più intuitivo e ADAS di nuova generazione completano il carnet di dotazioni. Il lancio commerciale è previsto entro la fine di gennaio 2024.



In dettaglio, il nuovo E-Doblò offre comfort e tecnologia esaltati da uno stile distintivo. Versatile, spaziosa, funzionale, la nuova generazione è rivolta ad una clientela eterogenea.

Tra le novità di design si fanno notare il nuovo paraurti anteriore con skidplate inferiore, cerchi in lega da 17 pollici e fendinebbia. È dotato di due porte scorrevoli con finestre ad apertura elettrica.



Lo spazio interno è accogliente e propone diverse configurazioni di sedili e vani portaoggetti che supportano la guida e il trasporto. E-Doblò è dotato del Magic TOP e della funzione Magic Window.

Il motore elettrico in dotazione garantisce efficienza e reattività, oltre ad un'autonomia fino a 320 km e zero emissioni. Sono disponibili tre modalità di guida: Normale, Eco e Power. Per quanto riguarda la sicurezza, il veicolo offre ben 17 sistemi di sicurezza di guida passivi e attivi.



Attraverso il modello E-Ulysse, Fiat rientra nel segmento dei veicoli multiuso e lo fa puntando su una migliorata autonomia elettrica, insieme alla modularità degli interni. La nuova versione è dotata di nuove unità e due capacità di batteria secondo l'utilizzo: 50 kWh e 75 kWh.Fiat E-Ulysse adotta, inoltre, nuovi paddle per la selezione della frenata rigenerativa.



Nel frontale è evidente la nuova firma di stile del brand. Spiccano i fari full eco LED e un abitacolo rinnovato, configurabile in base alle esigenze di trasporto.

Il livello di sicurezza è elevato grazie agli ADAS. Sono presenti anche: il Connected Intelligent Speed Assistance, il Lane Keeping Assist, l’Advanced Emergency Braking System e nuovi airbag laterali. Il nuovoE-Ulysse è, infine, dotato di una nuova telecamera posteriore da 180° e dell'Active Cruise Control.