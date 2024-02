Macan: arriva il primo suv elettrico di Porsche

Sono trascorsi ormai dieci anni dall’arrivo sul mercato del modello Macan, che ora riceve un refresh che rende la seconda serie una vettura pienamente sostenibile, grazie alla propulsione elettrica. Lo stile è innovativo, le prestazioni, l'autonomia estesa e la facilità d’uso rendono le nuove Macan 4 e Macan Turbo le soluzioni ideali per la clientela fedele al marchio e che desidera un SUV.



“Con la Macan elettrica puntiamo a proporre il modello più sportivo del segmento”, afferma Jörg Kerner, Vice Presidente responsabile della gamma Macan.

Per ottenere un'efficienza elevata, Porsche impiega motori elettrici sincroni a magneti permanenti (PSM) di ultima generazione sull'asse anteriore e su quello posteriore.

In abbinamento al Launch Control, la Macan 4 eroga fino a 408 CV di potenza in overboost, mentre la Macan Turbo arriva a 639 CV. La Macan 4 scatta da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi, che diventano 3,3 per la Macan Turbo. La velocità massima è, rispettivamente, di 220 e 260 km/h. Sia la Macan 4 che la Macan Turbo sono dotate di trazione integrale.



I motori elettrici attingono l'energia da una batteria agli ioni di litio collocata nel sottoscocca, la cui capacità è di 100 kWh. La batteria può essere caricata dal 10 all'80% in circa 21 minuti presso le colonnine di ricarica rapida. La ricarica in corrente alternata fino a 11 kW può essere effettuata mediante le wallbox ad uso domestico. Durante la guida è possibile recuperare fino a 240 kW di potenza attraverso i motori elettrici.



Il design si affida a proporzioni più affilate che regalano un carattere dinamico. Lungo 4.784 mm, largo 1.938 mm e alto 1.622 mm, il nuovo Macan adotta cerchi fino a 22 pollici con pneumatici sfalsati. L'aerodinamica è ottimizzata in funzione dell'autonomia di percorrenza.



Il sistema Porsche Active Aerodynamics (PAA) rende la vettura una delle più filanti disponibili, influenzando autonomia e consumi. L'elettrificazione ha permesso di aumentare lo spazio disponibile per i bagagli.

A seconda del modello e dell'equipaggiamento, la capacità di carico dietro i sedili posteriori può raggiungere i 540 litri. A ciò si aggiunge un secondo vano bagagli sotto il cofano con una capacità di 84 litri. Se si abbatte completamente lo schienale dei sedili posteriori, la capacità del bagagliaio posteriore aumenta fino a 1.348 litri.



A bordo troviamo un sistema di visualizzazione e un’interfaccia di ultima generazione che prevede fino a tre schermi. Il sistema di infotainment utilizza Android Automotive OS come sistema operativo.

Le consegne sono previste per la seconda metà dell'anno. In Italia, i prezzi partono da 88.187,00 euro per la Macan 4 e da 121.242,00 euro per la versione Macan Turbo.