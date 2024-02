Renault 5 E-Tech Electric: reveal a Ginevra

Renault 5 E-Tech Electric rappresenta un nuovo punto di partenza per il brand transalpino, che punta ad un completo rinnovamento della gamma e della mission.

Sviluppata in soli tre anni, il veicolo offre tecnologia ed innovazione ad un prezzo sorprendentemente competitivo, come dimostra i circa 25.000 euro dell’entry level.



“Renault 5 E-Tech Electric non è un’auto come le altre! Arriva in un momento in cui milioni di europei stanno facendo la grande transizione verso la mobilità elettrica, connessa e sostenibile. Ha anche comportato la trasformazione del Gruppo Renault nel costruttore automobilistico della prossima generazione. Per sviluppare quest’auto in tre anni, in Francia, con questo livello di qualità tecnologica ed elettrica, tutte le nostre decisioni dovevano essere rivoluzionarie e l’organizzazione quanto più agile possibile”, sono le parole di Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault.



Il team ha lavorato sul concetto di retro-futurismo, per ottenere una vettura moderna, ma sempre in continuità con gli elementi distintivi del brand. Colori pop, fari dal design inedito, luci posteriori verticali, parafanghi scolpiti, profili del tetto colorati, presa d’aria sul cofano e molto altro sono tutte caratteristiche che rendono Renault 5 E-Tech Electric distintiva.

A bordo è stata dedicata la massima cura all’esperienza di guida. Troviamo un touchscreen multimediale da 10,1 pollici, che permette di gestire in modo intuitivo ogni funzionalità.



Renault 5 E-Tech Electric è il primo veicolo progettato su AmpR Small, la nuova piattaforma di Ampere per i veicoli elettrici del segmento B. Questa piattaforma assicura diversi vantaggi: pianale piatto, passo lungo (2,54 m), abitabilità e volume del bagagliaio (326 litri) ottimizzati, centro di gravità ribassato, peso ridotto (meno di 1.500 kg).



Inoltre, Renault 5 E-Tech Electric inaugura un nuovo caricabatterie bidirezionale in corrente alternata compatibile con le tecnologie V2L (vehicle-to-load) e V2G (vehicle-to-grid).

Sotto il cofano, il motore elettrico è più compatto di quello in uso sul modello Megane E-Tech Electric e Scenic E-Tech Electric, da cui deriva. L’unità sarà disponibile con tre livelli di potenza: 110, 90 e 70 kW.

Il lancio commerciale è programmato a partire da settembre 2024.