MG3 Hybrid+: debutto a Ginevra per la citycar

Con un look moderno, fresco e vivace, ma soprattutto con la propulsione ibrida che promette efficienza, senza dimenticare le performance, la citycar MG3 è pronta a sfidare le competitors del segmento B.



La vetrina di Ginevra le offre visibilità e accresce il desiderio di scoperta di una vettura, che sembra avere le carte in tegola per dominare il traffico urbano.



Saranno subito disponibili al lancio in Europa tre allestimenti, tutti equipaggiati con il powertrain Hybrid+ che si avvale di cinque elementi: motore endotermico, trasmissione, batteria, motore elettrico e generatore.

Il sistema MG Hybrid+ offre l'accelerazione più rapida della categoria stimata in 8 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h. Con una potenza di sistema fino a 143 kW (197 CV), la vettura garantisce consumi combinati pari a 4,4 l/100 km ed emissioni di 100 g/km di CO2.



La nuova MG3 è dotata di un motore a benzina da 1,5 litri da 75 kW (102CV) e di un motore elettrico da 100 kW (136CV), oltre che di un generatore separato per il recupero in frenata.

Oltre alle performance, anche il comfort è elevato e non tradisce le aspettative. Il team di sviluppo ha realizzato telaio e sospensioni secondo le esigenze dei clienti europei. Le proporzioni compatte e l’assetto agile permettono una guida fluida e piacevole.



La clientela del Vecchio Continente potrà scegliere fra tre configurazioni: Standard, Comfort e Luxury. L’ equipaggiamento include cerchi in lega, fari a LED e un ricco catalogo di tinte che comprende: York White, St Moritz Blue, Flaming Red, Morning Yellow, Pearl Black, Blade Silver e Hampstead Grey.



A bordo sono disponibili ben venticinque vani portaoggetti e un bagagliaio ai vertici della categoria. Una particolare caratteristica è il cockpit a doppio schermo. Il guidatore ha a disposizione uno schermo digitale da 7 pollici e un sistema di infotainment centrale con display touch da 10,25 pollici. Non mancano dotazioni dedicate alla sicurezza: sistema di mantenimento della corsia (LKA) con avviso di superamento della linea di carreggiata (LDW), il cruise control adattivo (ACC), l'avviso di collisione anteriore (FCW) e il sistema di assistenza al traffico (TJA).



“Con MG3 Hybrid+ abbiamo la possibilità di riscrivere un importante capitolo di tecnologia. Arriviamo sul mercato con il primo ibrido MG, un full hybrid che definiamo + (plus) non per vezzo ma perché alza nettamente l'asticella di una tecnologia che nel nostro mercato ha raggiunto livelli incredibili e continua a crescere”, dichiara Andrea Bartolomeo, Vice President e Country Manager di SAIC Motor Italy.