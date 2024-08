Notizie Artigianalità Ferrari: Podcast collezione esclusiva e pezzi Unici

05/08/2024 di Domenico Scalera Museo Ferrari: la nuova mostra dedicata all’esclusività e alla personalizzazione Ferrari nel mondo. 1^ Eoisodio 05/08/2024 Ore 18:00

[ Modena, Emilia Romagna ] - Museo Ferrari di Modena all’insegna dell’artigianalità italiana per una vera collezione unica nel suo genere che caratterizza capolavori della casa del Cavallino, in un percorso che mostra al pubblico l’esclusività di pezzi unici e di come nascono dalle mani degli artigiani Ferrari.



Automania ha deciso di realizzare un PodCast dedicato alla casa del Cavallino per valorizzare al massimo le straordinarie auto esposte, spesso mai viste prima dal grande pubblico, dall’altro l’alta personalizzazione delle vetture Ferrari che per lo più vengono costruite su misura dal Centro Stile Ferrari in base alle esigenze e richieste del cliente.



Il talento degli artigiani (Visibile nel modello artigianale responsabile, ancorato al territorio italiano e fedele ai valori della Casa.



Il Museo Enzo Ferrari a Modena è la testimonianza vivente di questo patrimonio di artigianalità e passione. Qui è possibile ammirare da vicino i modelli iconici e scoprire la storia dei leggendari artigiani che hanno reso possibile la realizzazione di queste auto uniche al mondo.



Podcast: Artigianalità Ferrari collezione esclusiva by AutomaniaVerranno lanciati 6 episodi dove in ogni puntata scopriremo 3 auto esclusive Ferrari una vettura verrà svelata subito le altre 2 verranno svelate a sorpresa durante il Podcast, di seguito la programmazione esclusiva:

1^ Puntata – Lunedì 05/08/2024 ore 18:00, Ferrari 500 Mondial con 170 CV del 1954



2^ Puntata - Giovedì 08/08/2024 ore 18:00, Ferrari 250 GT SWB Berlinetta da 280 CV del 1959

3^ Puntata - Lunedi 12/08/2024 ore 18:00, Ferrari 330 GTC Speciale motore 12 V a 60° con 300 CV del 1967

4^ Puntata Ferrari 360 Barchetta del 2000 dono di nozze a Luca di Montezemolo

5^ Puntata -Lunedi 19/08/2024 ore 18:00, Ferrari 488 Spider Green Jewel del 2016 con 670 CV

6^ Puntata - Giovedì 22/08/2024 ore 18:00, Officina Alfredo Ferrari: Ferrari SF 90 Stradale con 780 CV



L'artigianalità è il cuore pulsante dell'eccellenza produttiva di Ferrari. Ogni automobile è il risultato di un processo altamente specializzato, in cui il saper fare e l'apprendistato permanente giocano un ruolo fondamentale. I maestri artigiani Ferrari, attraverso le loro competenze tecniche e la loro passione, danno vita a capolavori unici, combinando savoir-faire e approccio creativo.



Il Museo Ferrari di Modena è una vera e propria celebrazione di questa maestria artigianale. Qui è possibile ammirare da vicino i segreti della lavorazione a mano, che conferisce a ogni vettura quel tocco di unicità e di eccellenza che contraddistingue il marchio di Maranello. Un viaggio emozionante attraverso l'eccellenza della manifattura italiana.



