Chiusura all´altezza di Imola nell´Autostrada A14

29/05/2025 di Domenico Scalera Disagi in Autostrada per lavori in corso in Emilia Romagna

[ Imola ] - A14 Bologna-Taranto: chiusura prevista nel tratto di Imola il 29 maggio in piena notte. Brutte notizie per chi viaggia sull'autostrada A14 all'altezza di Imola da Bologna verso Taranto: nella giornata di giovedì 29 maggio 2025 fino alle ore 5:00 il tratto resterà completamente chiuso. Il comunicato ufficiale Autostrada per l'Italia dice: chiuso al traffico Bivio A14 nella Diramazione Ravenna dalle ore 21:00 alle ore 05:00 dal giorno 29/05/2025 al giorno 30/05/2025 provenendo da Bologna verso Ravenna per lavori.



Il tratto autostradale non è nuovo a tali chiusure nel mese di marzo 2025, quando per lavori di rifacimento della pavimentazione il tratto era stato temporaneamente chiuso durante due notti, sempre in direzione Bologna.



Per restare sempre aggiornati sulla viabilità in tempo reale, si raccomanda di consultare i canali ufficiali:

● App Muovy, disponibile per dispositivi mobili.

● Sull'autoradio si possono ascoltare i bollettini della rete autostradale e rete stradale italiana in isofrequenza su FM 103.3 Ricordiamo che l'entrata e l'uscita dall'autostrada ha un costo aggiuntivo per tutti gli automobilisti di oltre 2 Euro, senza contare il danno derivante a percorsi alternativi con code in uscita e in entrata dall'autostrada, come si può vedere nel Video Short all'uscita del casello di Imola: Ricordiamo che l'entrata e l'uscita dall'autostrada ha un costo aggiuntivo per tutti gli automobilisti di oltre 2 Euro, senza contare il danno derivante a percorsi alternativi con code in uscita e in entrata dall'autostrada, come si può vedere nelall'uscita del casello di Imola: Autostrada chiusa a Imola