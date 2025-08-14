Per Ferragosto, caldo tropicale o temporali?

[ Italia ] - L'Alta Pressione africana, che ha dominato il meteo estivo, inizia finalmente a cedere. Gli esperti del meteo di Tempo Italia prevedono per Ferragosto 2025 un fine settimana ricco di contrasti meteorologici. Da un lato, continuerà a splendere il sole con temperature che in alcune zone potrebbero raggiungere livelli record, rendendo le giornate calde e afose. Dall'altro lato, si preannunciano temporali che porteranno un atteso refrigerio.



Questi temporali sono previsti soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, offrendo una pausa dal caldo intenso. Mentre molti potranno approfittare del sole durante la giornata per trascorrere momenti all'aperto, è importante rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per essere pronti all'arrivo delle piogge. Questo cambiamento climatico offre non solo sollievo dalle alte temperature dall’altro l’instabilità atmosferica pronta a esplodere con temporali improvvisi, talvolta violenti e capaci di sorprendere anche di notte.



L’alta pressione africana, pur dominando la scena, mostra infatti una crepa in quota proprio sopra l’Italia, permettendo alla variabilità di insinuarsi tra giornate da piena estate e fenomeni temporaleschi tipici di un clima più tropicale che mediterraneo. Nei prossimi giorni, questa situazione darà vita a uno scenario dinamico e imprevedibile, con sbalzi termici, grandinate e piogge intense che si alterneranno al caldo afoso.



Meteo Ferragosto: caldo estremo o temporali improvvisi?

Il lungo weekend di Ferragosto sarà dominato da un mix di sole intenso, temperature elevate e temporali improvvisi, anche in orari insoliti come la notte. Nonostante la presenza dell’alta pressione africana, l’Italia si trova in una fase di forte instabilità atmosferica: la bolla di aria calda che avvolge il Mediterraneo presenta infatti una breccia in quota, un cedimento della pressione che permette la formazione di rovesci temporaleschi anche intensi, talvolta accompagnati da raffiche di vento e grandine.



Situazione attuale

Curiosamente, nelle ultime 24 ore, il Nord Italia è stato meno colpito dai temporali rispetto a Sardegna, Centro Italia e alcune zone del Sud, dove le perturbazioni temporalesche si sono attivate anche di notte. Al momento sono segnalati fenomeni di nuvolosità sulla costa pugliese, nel basso Ionio, nell’entroterra pugliese e sull’Appennino abruzzese.



Nel frattempo, le perturbazioni che hanno provocato temporali di eccezionale violenza in Francia spingeranno verso il Nord Italia l’aria calda che ha colpito i francesi negli ultimi giorni, determinando un temporaneo rialzo termico tra oggi 14 agosto e sabato 16 agosto. Dal 17 agosto, invece, l’instabilità francese si estenderà anche alle regioni settentrionali italiane, portando numerosi temporali.



Bolettino per il traffico

Le previsioni sul traffico per i prossimi giorni indicano un aumento significativo dei veicoli sulle strade italiane, specialmente in vista del weekend di Ferragosto. Tuttavia, secondo il bollettino traffico di Autostrade per l'Italia, venerdì 15 agosto 2025 si prospetta come una giornata da bollino verde. Questo significa che ci si aspetta un flusso regolare, sia in direzione delle località turistiche sia per i viaggiatori che ritorneranno a casa. È importante rimanere aggiornati sulle notizie relative al traffico e consultare frequentemente il sito ufficiale di Autostrade per avere informazioni in tempo reale e pianificare al meglio gli spostamenti.



La situazione del traffico in Italia subirà un cambiamento significativo sabato 16 agosto, secondo le ultime previsioni del Bollettino Traffico Autostrade per l'Italia. È atteso un giorno contrassegnato da bollino rosso, il che implica che ci sarà un aumento notevole della circolazione veicolare. Tuttavia, le stime indicano che la congestione non raggiungerà i livelli critici registrati sabato 9 agosto, quando si è avuto un bollino nero e una massima concentrazione di veicoli sulle strade.



Gli automobilisti sono consigliati di pianificare i propri spostamenti con attenzione e di considerare eventuali alternative per evitare il traffico intenso. È fondamentale rimanere aggiornati sulle condizioni delle autostrade attraverso il Bollettino del Traffico, in modo da affrontare al meglio la giornata e garantire viaggi più sicuri e confortevoli. Per quanto riguarda il rientro, anche domenica 17 agosto sarà una giornata da bollino rosso.



Previsioni del tempo giorno per giorno

Venerdì 15 agosto – Ferragosto

» Nord Italia: mattinata con cieli sereni, poi annuvolamenti e temporali su Alpi, Prealpi e aree limitrofe di Piemonte, Lombardia e Trentino-Alto Adige. Possibili temporali improvvisi anche in Val Padana durante la notte, localmente violenti con grandine. Temperature fino a 38°C, punte di 40°C in alcune zone di pianura.

» Centro e Sardegna: cielo poco nuvoloso, ma nel pomeriggio possibili temporali isolati su Appennino e aree interne della Sardegna, talvolta intensi con raffiche di vento e grandine.

» Sud e Sicilia: tempo in prevalenza soleggiato, con temporali pomeridiani sui rilievi, talvolta accompagnati da nubifragi e grandine. Valori termici molto alti su Puglia, Basilicata orientale, Campania e Sicilia.



Sabato 16 agosto 2025

Al Nord è previsto un tempo stabile, con qualche nuvola improvvisa e possibili temporali pomeridiani. Clima afoso e caldo intenso. Nel resto del Paese, prevalenza di sole, ma nelle zone interne saranno possibili temporali isolati, anche forti, con grandine e piogge abbondanti.



Domenica 17 agosto

Inizia una fase di cambiamento: lieve abbassamento delle temperature al Nord, pur mantenendosi su valori alti. Possibili temporali isolati nel pomeriggio sulle regioni settentrionali e variabilità nelle zone interne di penisola, Sicilia e Sardegna, talvolta con fenomeni violenti anche in notturna.



Lunedì 18 e martedì 19 agosto

Situazione incerta: possibile calo dell’anticiclone africano sotto la spinta di perturbazioni in arrivo dalla Francia, con conseguente aumento dell’instabilità. Giornate in prevalenza soleggiate, ma con nubi sparse pomeridiane e temporali isolati al Nord e nelle aree interne. I contrasti termici potranno rendere i fenomeni localmente intensi.

