Notizie XPENG Next P7: tra AI, auto volanti e robot umanoidi (sì, sul serio)

10/09/2025 di Lorenzo Pollini Il marchio cinese ha tirato fuori AI, auto volanti e perfino robot umanoidi. In pratica un episodio di Black Mirror coi fari full LED

[ Monaco di Baviera, Germania ] - Speciale IAA Mobility 2025 IAA Mobility 2025, Monaco di Baviera. Tra SUV che sembrano frigoriferi con le ruote e concept car destinate a rimanere render 3D, XPENG ha deciso di rubare la scena con un arsenale da film di fantascienza. E non parliamo solo di auto elettriche: il marchio cinese ha tirato fuori AI, auto volanti e perfino robot umanoidi. In pratica un episodio di Black Mirror coi fari full LED.



Probabilmente, in questo momento, vi starete chiedendo chi sia XPENG: nata nel 2014 a Guangzhou, questa Casa automobilistica cinese nasce con l’idea di rivoluzionare la mobilità con veicoli elettrici intelligenti ed autonomi. Ma chi c’è dietro XPENG? Tra i principali investitori figurano nomi come Alibaba, Xiaomi, Foxconn e Volkswagen per citarne alcuni.



XPENG Next P7 è una berlina sportiva con 593 cavalli, 0-100 in 3,7 secondi ed autonomia da record (3.961 km in 24 ore: sì, hanno fatto pure il Guinness), XPENG ha presentato in anteprima europea la The Next P7, punta di diamante della formazione cinese; ma non è solo questione di numeri: XPENG ci tiene a ribadire che questa è la prima auto al mondo definita dall’AI. Tradotto? Non solo cavalli e batterie, ma un cervello digitale che promette di rendere la guida autonoma di livello L4 realtà entro il 2026.



Ma XPENG non vuole limitarsi alle sole quattro ruote. Ad ottobre, infatti, a Dubai farà decollare la Land Aircraft Carrier, la sua flying car modulare con già 5000 preordini e produzione in serie prevista nel 2026 – giusto in tempo per rovinare i piani di chi pensava che il drone fosse il massimo della modernità. E se l’idea di un SUV che vola non bastasse, IRON potrebbe lasciarvi senza parole: un robot umanoide che entrerà anch’esso in produzione nel 2026.



C’è da dire che la Casa dagli occhi a mandorla sa che per dare maggior peso alla sua credibilità deve mettere radici qui da noi; ed infatti aprirà a Monaco il suo primo centro R&D europeo, per collaborare con partner locali ed adattare al meglio le sue soluzioni hi-tech agli automobilisti del Vecchio Continente. Per chi invece non ha voglia di aspettare il 2026 per volare o farsi servire il caffè da IRON, XPENG porta già da noi due modelli elettrici: il G6, SUV da 39.700 €, e il G9, da 55.790 €, pronte a competere con Tesla e compagnia elettrica.



