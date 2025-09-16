Svelato al Salone di Monaco di Baviera il prototipo da corsa Ducati V21L

16/09/2025 di Giulia Morelli Debutto all’IAA Mobility 2025 del mondo MotoE con batterie allo stato solido

[ Monaco di Baviera, Germania ] - Speciale IAA Mobility 2025 Presentato all’IAA Mobility di Monaco di Baviera il prototipo da corsa Ducati V21L dedicato alla MotoE, dotato di batterie allo stato solido al litio-metallo sviluppata da QuantumScape, creato in collaborazione con Audi e PowerCo. Un debutto sicuramente alquanto curioso quello concretizzato dalla casa di Borgo Panigale che anno dopo anno di campionato MotoE ed ai dati raccolti grazie ai piloti in griglia ha potuto sugellare il progetto MotoE con l’obiettivo di dare vita al know-how interno all’azienda.



Progetto ideato al fine di raggiungere passi in avanti ed obiettivi importanti sotto il profilo tecnologico, infatti in soli tre anni di sviluppo l’evoluzione delle celle ha consentito una riduzione delle fughe termiche ed un risparmio di peso del pacco batterie del prototipo V21L di 8,2 kg, valore non ancora sufficiente per considerarla una moto da corsa a combustione interna con una autonomia efficace. Le batterie allo stato solido sono davvero viste come una reliquia della mobilità elettrica, anche se la loro produzione su larga scala ha avuto non pochi problemi tecnici e industriali.



Ducati affiancata dal gruppo Volkswagen, non si farà di certo abbattere dalla notizia che il Motomondiale si priverà a partire dal 2026 della MotoE, seppur l’impatto mediatico che tale novità potrà scatenare nel mondo delle moto elettriche. La casa di Borgo Panigale infatti con la moto da corsa V21L vuole investire nella ricerca tentando anche di portare in pista un accumulatore da circa 844 Wh/l di densità energetica capace di ricaricarsi dal 10% all’80% in soli 12 minuti.



Oltre alla maggiore sicurezza questo potrebbe impattare in maniera assai positiva nel Motorsport, ovvero pacchi più compatti significano maggiore maneggevolezza, mentre una ricarica rapida si riflette a scenari simili ai pit stop di MotoGp. Inoltre a livello tecnologico tale debutto si ripercuote sul mercato finanziario, infatti dopo la presentazione il titolo di QuantumScape ha subito un innalzamento del 20%, per Volkswagen è similitudine di investimenti multimiliardari nelle batterie, per Ducati è la riprova che l'elettrico è punto fondamentale del marchio.

