Auto Motori   Home     Formula 1      IAA Mobility 2025     Motor Valley Fest       Assicurazioni     |   FOTO   |  VIDEO    |  Newsletter | 
  News Auto e Motori
Notizie

Svelato al Salone di Monaco di Baviera il prototipo da corsa Ducati V21L


16/09/2025

di Giulia Morelli

Debutto all’IAA Mobility 2025 del mondo MotoE con batterie allo stato solido


Svelato al Salone di Monaco di Baviera il prototipo da corsa Ducati V21L [ Monaco di Baviera, Germania ] -

Speciale IAA Mobility 2025

Presentato all’IAA Mobility di Monaco di Baviera il prototipo da corsa Ducati V21L dedicato alla MotoE, dotato di batterie allo stato solido al litio-metallo sviluppata da QuantumScape, creato in collaborazione con Audi e PowerCo. Un debutto sicuramente alquanto curioso quello concretizzato dalla casa di Borgo Panigale che anno dopo anno di campionato MotoE ed ai dati raccolti grazie ai piloti in griglia ha potuto sugellare il progetto MotoE con l’obiettivo di dare vita al know-how interno all’azienda.

Progetto ideato al fine di raggiungere passi in avanti ed obiettivi importanti sotto il profilo tecnologico, infatti in soli tre anni di sviluppo l’evoluzione delle celle ha consentito una riduzione delle fughe termiche ed un risparmio di peso del pacco batterie del prototipo V21L di 8,2 kg, valore non ancora sufficiente per considerarla una moto da corsa a combustione interna con una autonomia efficace. Le batterie allo stato solido sono davvero viste come una reliquia della mobilità elettrica, anche se la loro produzione su larga scala ha avuto non pochi problemi tecnici e industriali.

Ducati affiancata dal gruppo Volkswagen, non si farà di certo abbattere dalla notizia che il Motomondiale si priverà a partire dal 2026 della MotoE, seppur l’impatto mediatico che tale novità potrà scatenare nel mondo delle moto elettriche. La casa di Borgo Panigale infatti con la moto da corsa V21L vuole investire nella ricerca tentando anche di portare in pista un accumulatore da circa 844 Wh/l di densità energetica capace di ricaricarsi dal 10% all’80% in soli 12 minuti.

Oltre alla maggiore sicurezza questo potrebbe impattare in maniera assai positiva nel Motorsport, ovvero pacchi più compatti significano maggiore maneggevolezza, mentre una ricarica rapida si riflette a scenari simili ai pit stop di MotoGp. Inoltre a livello tecnologico tale debutto si ripercuote sul mercato finanziario, infatti dopo la presentazione il titolo di QuantumScape ha subito un innalzamento del 20%, per Volkswagen è similitudine di investimenti multimiliardari nelle batterie, per Ducati è la riprova che l’elettrico è punto fondamentale del marchio.
Fotogallery
Ducati V21L prototipo, la casa di Borgo Panigale con la moto da corsa V21L vuole investire nella ricerca tentando anche di portare in pista un accumulatore da circa 844 Wh/l di densità energetica capace di ricaricarsi dal 10% all’80% in soli 12 min. Bike Concept Ducati V21L l´evoluzione delle celle ha consentito una riduzione delle fughe termiche ed un risparmio di peso del pacco batterie del prototipo V21L di 8,2 kg. Scopri le foto Esclusive di Automania.it! Svelata in conferenza stampa all’IAA Mobility di Monaco di Baviera in Germania il Bike Concept Ducati V21L dedicato alla MotoE, dotato di batterie allo stato solido. Guarda le foto Esclusive by Automania! Presentato all’IAA Mobility di Monaco di Baviera il Bike concept Ducati V21L da corsa dedicato alla MotoE, dotato di batterie allo stato solido al litio-metallo sviluppata da QuantumScape

News Correlate
Nuova Porsche Cayenne EV: avete mai visto un cucciolo di balenottera a batteria? » Nuova Porsche Cayenne EV: avete mai visto un cucciolo di balenottera a batteria?
Non bastava mettere le batterie alla Taycan. Eh no, serviva farlo anche sulla sorellona, ed ecco così la nuova Cayenne EV
Volvo ES90 e Bmw iX3 a confronto » Volvo ES90 e Bmw iX3 a confronto
La vettura della casa svedese è una berlina di lusso, la tedesca un suv elettrico. Due modelli diversi per esigenze e gusti differenti
XPENG Next P7: tra AI, auto volanti e robot umanoidi (sì, sul serio) » XPENG Next P7: tra AI, auto volanti e robot umanoidi (sì, sul serio)
Il marchio cinese ha tirato fuori AI, auto volanti e perfino robot umanoidi. In pratica un episodio di Black Mirror coi fari full LED
Il marchio cinese Aito presenta la Flotta di Veicoli all’IAA Mobility 2025 » Il marchio cinese Aito presenta la Flotta di Veicoli all’IAA Mobility 2025
A Monaco di Baviera presentate in Anteprima nazionale i veicoli: Aito 9 e Aito 5
IAA MOBILITY 2025 innovazione in prima linea » IAA MOBILITY 2025 innovazione in prima linea
Una piattaforma di mobilità senza precedenti. Con anteprime mondiali e StartUp

   [ Altre news correlate » ]

Newsletter
Iscriviti alla Mailing List di Automania®

[ Info Newsletter» ]


Altre News Moto
» Honda CB1000F SE Concept: quando il passato incontra il futuro
» Eicma 2021: il brio di Piaggio tra gli stand
» Eicma 2021: la gamma Honda in primo piano
» Debutta all’Eicma l´aerodinamica Moto Guzzi V100 Mandello
» Euro 5+: il nuovo standard in vigore dal 2024
» La mobilità sfida i cieli
» EICMA 2019 Concept: Aprilia Tuono 660 e Husqvarna Norden 901

[ Tutte le news » ]