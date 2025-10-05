Notizie L´Elettronica va in scena: torna la Fiera dell’Elettronica di Scandiano

05/10/2025 di Domenico Scalera Appuntamento imperdibile per chi ama la tecnologia… e anche per chi vuole semplicemente fare un buon affare!

[ Scandiano, Reggio Emilia ] - Fiera dell’Elettronica da 4 al 5 Ottobre 2025. Un evento imperdibile con la partecipazione di espositori provenienti da tutta Italia, pronti a mettere in mostra un vasto assortimento di prodotti e novità dal mondo dell’elettronica.



Innovazione, componentistica e soluzioni pratiche

I visitatori potranno trovare una grande varietà di articoli: pannelli solari e inverter, lampade da esterno autonome alimentate a energia solare, periferiche e accessori per PC, lettori multimediali, apparecchiature radio, microcamere e articoli per la sorveglianza. Non mancheranno inoltre le classiche lampade a LED, batterie ricaricabili, ricambi per telefonia, utensili da ferramenta, giocattoli tecnologici e una miriade di gadget elettronici.



Uno dei punti di forza della fiera è la presenza di componentistica elettronica per appassionati e hobbisti: resistenze, condensatori, diodi, transistor e molto altro. Ampio spazio è dedicato anche agli strumenti di misura, come alimentatori da banco (sia in corrente alternata che continua fino a 30 V), oscilloscopi da palmo ad un canale a partire da 30 €, oppure modelli più sofisticati a doppio canale, ideali per utilizzi più avanzati, in vendita a circa 150 €.



Una sezione interessante è quella dedicata agli accessori per auto, con proposte innovative come il porta targa posteriore dotato di telecamere e radar, per facilitare le manovre di parcheggio in sicurezza. Gli espositori presenti sono veri esperti del settore, pronti a offrire consigli pratici, suggerimenti tecnici e soluzioni gratuite a piccoli problemi che spesso affliggono gli appassionati del fai-da-te.



Modellismo e passione automobilistica

Tra le attrazioni più curiose e spettacolari della fiera spicca la sezione dedicata al modellismo automobilistico, grazie alla partecipazione de “La Casa del Modellismo” di Rubiera. I visitatori potranno ammirare riproduzioni dettagliate di automobili storiche e da competizione, tra cui la leggendaria



Non mancano le icone del Rally come la Lancia Delta Martini, vincitrice di numerose competizioni internazionali, e diverse monoposto di Formula 1, tra cui alcune Ferrari, Alfa Romeo e Renault. Citate tra le più affascinanti: l’Alfa Romeo Giacomelli rossa del 1978 versione prototipo, e la versione definitiva uscita qualche hanno dopo Alfa Romeo Giacomelli di Bruno Giacomelli 1981 con livrea Marlboro bianco rosso, la rarissima Alfa Romeo Brera del 1976, prodotta in soli tre o quattro esemplari, e la Renault RS10 di René Arnoux del 1979, protagonista del leggendario duello con Gilles Villeneuve al Gran Premio di Francia a Digione.



Proprio quel confronto epico, entrato nella storia della Formula 1, viene ricordato con emozione: una lotta serrata per il secondo posto, fatta di sorpassi e controsorpassi, che vide Gilles Villeneuve prevalere per pochi centesimi nonostante evidenti problemi ai freni, regalando al pubblico uno dei finali più spettacolari di sempre.



Conclusione: tecnologia accessibile per tutti

La Fiera dell’Elettronica di Scandiano rappresenta un'occasione unica per bambini, adulti e appassionati di ogni età. A differenza dei grandi megastore, l’evento propone prodotti di qualità a prezzi contenuti, mantenendo il giusto equilibrio tra innovazione e risparmio. È proprio il caso di dire: “Grande tecnologia a piccoli prezzi”.



