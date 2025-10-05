Auto Motori   Home     Formula 1      IAA Mobility 2025     Motor Valley Fest       Assicurazioni     |   FOTO   |  VIDEO    |  Newsletter | 
L´Elettronica va in scena: torna la Fiera dell’Elettronica di Scandiano


05/10/2025

di Domenico Scalera

Appuntamento imperdibile per chi ama la tecnologia… e anche per chi vuole semplicemente fare un buon affare!


L´Elettronica va in scena: torna la Fiera dell’Elettronica di Scandiano [ Scandiano, Reggio Emilia ] - Appassionati di tecnologia, collezionisti e curiosi si danno appuntamento a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, per una nuova edizione della Fiera dell’Elettronica da 4 al 5 Ottobre 2025. Un evento imperdibile con la partecipazione di espositori provenienti da tutta Italia, pronti a mettere in mostra un vasto assortimento di prodotti e novità dal mondo dell’elettronica.

Innovazione, componentistica e soluzioni pratiche
I visitatori potranno trovare una grande varietà di articoli: pannelli solari e inverter, lampade da esterno autonome alimentate a energia solare, periferiche e accessori per PC, lettori multimediali, apparecchiature radio, microcamere e articoli per la sorveglianza. Non mancheranno inoltre le classiche lampade a LED, batterie ricaricabili, ricambi per telefonia, utensili da ferramenta, giocattoli tecnologici e una miriade di gadget elettronici.

Uno dei punti di forza della fiera è la presenza di componentistica elettronica per appassionati e hobbisti: resistenze, condensatori, diodi, transistor e molto altro. Ampio spazio è dedicato anche agli strumenti di misura, come alimentatori da banco (sia in corrente alternata che continua fino a 30 V), oscilloscopi da palmo ad un canale a partire da 30 €, oppure modelli più sofisticati a doppio canale, ideali per utilizzi più avanzati, in vendita a circa 150 €.

Una sezione interessante è quella dedicata agli accessori per auto, con proposte innovative come il porta targa posteriore dotato di telecamere e radar, per facilitare le manovre di parcheggio in sicurezza. Gli espositori presenti sono veri esperti del settore, pronti a offrire consigli pratici, suggerimenti tecnici e soluzioni gratuite a piccoli problemi che spesso affliggono gli appassionati del fai-da-te.

Modellismo e passione automobilistica
Tra le attrazioni più curiose e spettacolari della fiera spicca la sezione dedicata al modellismo automobilistico, grazie alla partecipazione de “La Casa del Modellismo” di Rubiera. I visitatori potranno ammirare riproduzioni dettagliate di automobili storiche e da competizione, tra cui la leggendaria Ferrari 250 GTO del 1965 in scala, una delle auto più costose al mondo, con un valore reale stimato attorno ai 50 milioni di euro. Ecco il Video Short del modellismo.

Non mancano le icone del Rally come la Lancia Delta Martini, vincitrice di numerose competizioni internazionali, e diverse monoposto di Formula 1, tra cui alcune Ferrari, Alfa Romeo e Renault. Citate tra le più affascinanti: l’Alfa Romeo Giacomelli rossa del 1978 versione prototipo, e la versione definitiva uscita qualche hanno dopo Alfa Romeo Giacomelli di Bruno Giacomelli 1981 con livrea Marlboro bianco rosso, la rarissima Alfa Romeo Brera del 1976, prodotta in soli tre o quattro esemplari, e la Renault RS10 di René Arnoux del 1979, protagonista del leggendario duello con Gilles Villeneuve al Gran Premio di Francia a Digione.

Proprio quel confronto epico, entrato nella storia della Formula 1, viene ricordato con emozione: una lotta serrata per il secondo posto, fatta di sorpassi e controsorpassi, che vide Gilles Villeneuve prevalere per pochi centesimi nonostante evidenti problemi ai freni, regalando al pubblico uno dei finali più spettacolari di sempre.

Conclusione: tecnologia accessibile per tutti
La Fiera dell’Elettronica di Scandiano rappresenta un'occasione unica per bambini, adulti e appassionati di ogni età. A differenza dei grandi megastore, l’evento propone prodotti di qualità a prezzi contenuti, mantenendo il giusto equilibrio tra innovazione e risparmio. È proprio il caso di dire: “Grande tecnologia a piccoli prezzi”.

Godetevi video completo e fotogallery dell'evento targato Automania accreditato stampa. Un appuntamento da non perdere per chi ama la tecnologia… e anche per chi vuole semplicemente fare un buon affare!
Fotogallery
Modellismo automobilistico esposti dalla La Casa del Modellismo di Rubiera alla Fiera dell´Elettronica di Scandiano a Reggio Emilia. Scopri le Foto Live di Automania! Diffusori di aromaterapia realizzate con lampade colorate alla Fiera dell´Elettronica di Scandiano a Reggio Emilia. Scopri le Foto Live! Alfa Romeo Giacomelli prototipo rossa e la monoposto di F1 Renault RS10 del pilota René Arnoux alla Fiera dell´Elettronica di Scandiano a Reggio Emilia. Guarda le Foto Live! Elettronica e droni alla Fiera dell´Elettronica di Scandiano a Reggio Emilia. Guarda le Foto!
Libri di testo di elettronica acquistabili a prezzi convenienti alla Fiera dell´Elettronica di Scandiano. Non perdere le Foto! Elettronica va in scena con una vasta gamma di dispaly alla Fiera dell´Elettronica di Scandiano. Guarda le Foto! Modellismo automobilitisco con l´Alfa Romeo Giacomelli di Bruno Giacomelli del 1981 con livrea Marlboro alla Fiera dell'Elettronica di Scandiano. Scopri le Foto! Accessori per auto e spazzole tergiscristalli per differenti modelli di vettura alla Fiera dell'Elettronica di Scandiano. Scopri le Foto!

