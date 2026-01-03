Al via la Dakar 2026, si entra nel vivo della competizione del Rally

[ Yanbu, Arabia Saudita ] - E’ partita da Yanbu la Dakar 2026, ovvero la 48ª edizione che toccherà luoghi davvero unici dell’Arabia Saudita come il Mar Rosso, Alula nel cuore del deserto, le pianure desertiche di Rub al-Khali, Al-Hofuf la capitale dell'oasi di Al-Ahsa e Dammam una metropoli moderna. Dopo le verifiche tecniche i veicoli autorizzati al via sono 317, per un totale di 564 piloti, conducenti e navigatori, ben 123 esordienti e 103 titolari, provenienti da 49 nazionalità.



Categoria Bikes

Per quanto riguarda la categoria Rally 2, il sudafricano Michael Docherty è salito in testa alla classifica del prologo, unico pilota a scendere sotto i 12 minuti, ovvero a 26’’ di vantaggio sul pilota ufficiale Hero Tobias Ebster e sul polacco Konrad Dąbrowski. Docherty anche nel 2023 fu il vincitore del prologo Rally2. L’esordiente spagnolo Edgar Canet è il vincitore del Rally GP su KTM, conquistando così la sua prima vittoria in carriera, come il pilota più giovane della storia Dakar. Edgar Canet è riuscito a precedere il suo compagno di squadra Red Bull KTM e vincitore 2025 Daniel Sanders (+3’’), il pilota ufficiale Honda Ricky Brabec che ha impedito il podio a Luciano Benavides quarto.



Categoria Cars

A vincere la classe Ultimate è il pilota svedese della Ford Mattias Ekström, il quale ha percorso i 22km in 10 minuti e 48.7”. Ford Racing ottiene così una doppietta, con Mitch Guthrie secondo a (+8”) dalla testa. Terzo e quarto posto rispettivamente per Guillaume de Mévius su Mini e Nasser Al Attiyah. Questa sarebbe la sesta vittoria di Ekström, ed il suo terzo successo nel prologo dopo quello del 2023 e 2024. Il campione in carica Yazeed Al Rajhi, staccato di 14” assieme a Carlos Sainz e Nani Roma, non avranno tempi contati ai fini della classifica. Nella Stock è l’americana Sara Price ad ottenere la vittoria in 12’03’’7, seguita dai suoi compagni di team Stéphane Peterhansel (+4”) e Rokas Baciuška (+5”).



Categorie Challenger / SVV

Nella classe Challenger il più veloce è Paul Spierings, che con la sua Taurus T3 Max ha dimostrato che le sue prestazioni passate non erano solo frutto del caso, battendo Puck Klaassen (+6”) e Daniela Akeel (+13”). Buona prestazione per il titolo SSV di Brock Henger pilota americano della Polaris che riesce a staccare di 6” Kyle Chaney, proprio Henger vinse lo scorso anno per il suo 25 esimo compleanno.



Categoria Trucks

Per la categoria Truck-Camion, l’uomo da battere è Martin Macík che si prepara a completare la sua tripletta. Dovrà vedersela con il giovane rivale l’olandese Mitchel van den Brink, anche lui su un Evo 4 fornito proprio da Macík. Ad aggiudicarsi la vittoria è proprio Mitchel van den Brink, che a soli pochi giorni dal suo 24 esimo compleanno rifila ben 3” di vantaggio su Vaidotas Žala alla sua seconda Dakar, Martin Macík si deve accontentare del sesto posto.

