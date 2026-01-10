Sesta tappa della Dakar 2026, 920 km con arrivo a Riyadh

[ Salve – Riyadh, Arabia Saudita ] - Arrivati alla sesta tappa della Dakar 2026, la partenza è prevista da Hail e avrà conclusione a Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita. Per i partecipanti sono previsti ben 920 chilometri, di cui 331 cronometrati, ed il primo pilota ad attendere il via è Benavides Luciano della categoria Rally GP Bikes. I concorrenti saranno in stretto contatto con la sabbia nella regione di Qassim, sino alle dune con la speciale di 331 km novità 2026. Inoltre anche una tappa di collegamento di 322 km per concludere questi 920 chilometri.



Categoria Bikes

Nella categoria Rally 2 il vincitore è Michael Docherty, che dopo aver rotto una ruota nella quarta tappa riesce a riemergere. Docherty precede Neels Theric e Preston Campbell, ed ha anche ottenuto il quarto miglior tempo assoluto nella categoria Moto. Due inesattezze nei limiti di velocità hanno rivelato una penalità di 7 minuti per Docherty, ma ciò non ha impedito allo stesso di poter vincere nella classe Rally 2, il sudafricano è ancora il vincitore davanti a Toni Mulec, che ora risulta staccato di 2'33”.



Daniel Sanders sembra essere il motociclista più veloce nei primi chilometri, nella classe Rally GP davanti ai piloti ufficiali Honda Ricky Brabec e Tosha Schareina. Il vantaggio di Sanders sulle dune cresce sempre più sino a 3’37” su Brabec, e questo lo porta dritto alla vittoria. Purtroppo però arriva una penalità per Sanders, infatti il pilota australiano avrebbe infranto il limite di velocità guidando a 98 km/h in una zona limitata a 50 km/h, perciò la vittoria passa di netto a Ricky Brabec, seguito dal compagno di squadra Tosha Schareina. Sanders al quarto posto dopo la penalità, ora ha un vantaggio di soli 45 secondi su Brabec, 10'15” su Luciano Benavides (3°) e 11'56” su Schareina (4°).



Categoria Cars

Tempo di Ultimate quando Nasser Al Attiyah conferma la sua superiorità con un vantaggio di 47” su Seth Quintero nella classifica provvisoria. Al Attiyah tenta di aumentare il ritmo, per un nuovo tempo di riferimento, recuperando 1'44” su Henk Lategan (al 5° posto) in questa sezione, riducendo il suo vantaggio nella classifica generale virtuale a 1'33”. Al Attiyah riesce a vincere, ottenendo il miglior tempo al traguardo della speciale, con 2'58” di vantaggio sul compagno di squadra Sébastien Loeb, ottenendo la sua 49 esima vittoria di tappa alla Dakar nella categoria auto.



Sara Price dopo un vantaggio di 55” su Stéphane Peterhansel nella classe Stock, aumenta ancor più il suo margine. La Price infatti fin dall’inizio domina, con il miglior tempo provvisorio, 2’25” di vantaggio sul compagno di team Peterhansel, riuscendo così a vincere. L'americana ha concluso con 1'50” di vantaggio su Stéphane Peterhansel e 2'39” su Rokas Baciuska, con tutti e tre i veicoli che hanno tagliato il traguardo insieme.



Categorie Challenger/SVV

Il cileno Ignacio Casale approfitta della sosta di Yasir Seaidan per risalire in comando della Challenger, tentando di mantenere la testa della corsa. Sul podio Dania Akeel e Kevin Benavides, i quali rappresentano una minaccia, anche se nulla può Casale nella sua vittoria resistendo al pilota saudita Akeel. Ignacio Casale ha collezionato ben 23 vittorie di tappa, con tre trionfi anche nella categoria (nel 2014, 2018 e 2020). Dopo una pausa nel 2025, il pilota, che nel frattempo è passato alla classe Challenger, ha ripreso a giocare un ruolo da protagonista.



Nella SSV il leader della classifica generale è Brock Heger, con un margine di 25” su Xavier de Soultrait e Joao Monteiro. Xavier de Soultrait ha vinto la prima tappa ed ha ripetuto l'impresa vincendo anche la sesta tappa. Il francese, secondo nella classifica generale, ha recuperato oltre 6'40'' sul compagno di squadra Brock Heger, che vanta ancora un solido vantaggio di 33 minuti alla vigilia del giorno di riposo.



Categoria Trucks

Sin da subito Mitchel Van Den Brink appare guidare la gara con un vantaggio di 1’22” su Vaidotas Zala, il quale si fa intendere da Ales Loprais, con 31” di distacco tra il lituano ed il ceco. Sia Zala che Loprais sembrano mantenere il ritmo, tanto che Van Den Brink scivola al tetro posto. La situazione però avviene più avanti quando Martin Macik in difficoltà, perde quasi 20 minuti dal comando. Questo perciò impone un impatto immediato sulla classifica generale virtuale, portando Van Den Brink in testa, ora con oltre 9 minuti di vantaggio su Macik.



Ales Loprais ha mantenuto il ritmo fino alla fine, il pilota ceco ha guida alla perfezione, conquistando la sua ventesima vittoria di tappa alla Dakar, terminando la tappa con 1'58” di vantaggio su Vaidotas Zala. Mitchel Van Den Brink dal canto suo credeva di aver conquistato il secondo posto nello sprint finale, ma a causa di una penalità è retrocesso sino al terzo posto.

