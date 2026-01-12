Auto Motori   Home     Formula 1      IAA Mobility     Auto e Moto d'Epoca       Assicurazioni     |   FOTO   |  VIDEO    |  Newsletter | 
Nuova Mercedes GLC elettrica: il CES di Las Vegas parla anche tedesco


12/01/2026

di Lorenzo Pollini

Mercedes torna sul palcoscenico e lo fa debuttando con la nuova GLC elettrica


Nuova Mercedes GLC elettrica: il CES di Las Vegas parla anche tedesco [ Las Vegas ] - Finiti i panettoni e le tombole in famiglia, Mercedes torna sul palcoscenico e lo fa debuttando con la nuova GLC elettrica al CES di Las Vegas. Leggere elettrica potrebbe subito far pensare al classico GLC al quale è stata aggiunta una spina per la ricarica, ed invece no; già da un primo sguardo si capisce che c’è qualcosa di diverso, di evoluto: sembra più un’auto che ha passato gli ultimi anni della sua vita fra sala pesi e studi avanzati di aerodinamica, spinta dalla rabbia e dal rancore verso quella Tesla Model Y di cui conserva una foto appesa nella sua cameretta, a monito su cosa non diventare mai.

Le linee della Mercedes GLC elettrica appaiono pulite e muscolose, con superfici tese ed un coefficiente aerodinamico che torna a dire la sua senza stravolgere i volumi. La piattaforma è dedicata, così da accogliere le batterie, migliorando lo spazio a bordo ed abbassando il baricentro della vettura, con tutti i vantaggi che ne conseguono legati al piacere di guida in strada.

Dentro ovviamente tanta tecnologia come siamo abituati oggigiorno: l’MBUX di nuova generazione occupa praticamente metà plancia, ma promette velocità ed intuito nell’uso che nulla spartisce con le vecchie versioni. La cosa però forse più interessante risiede nel carattere di questa Mercedes GLC, che non grida al mondo il suo esser elettrico vestendo futurismi estremi nelle forme e nei contenuti – come forse a volte siamo abituati a vedere intorno a noi – ma conserva quel senso di solidità tipicamente Mercedes, mostrandosi come una linea di congiunzione con il futuro a spina elettrica che si sta scegliendo di scrivere.

Spazio anche ai numeri però: oltre 600 km di autonomia nel ciclo WLTP, ricarica ultrarapida a 800 V. Le versioni più cattive promettono uno 0-100 da sportiva travestita, con due motori elettrici e trazione integrale per scaricare tutta la coppia disponibile, anche alla ruota.

In un CES fatto più di concept e promesse da marinaio piuttosto che certezze, Mercedes sembra essere decisa nei suoi passi e con questa GLC elettrica mostra qualcosa di concreto e reale, niente effetti speciali.

