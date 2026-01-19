Tredicesima tappa della Dakar 2026, il finale dell´avventura

[ Yanbu-Yanbu, Arabia Saudita ] - Dopo quasi 8000 chilometri, l’avventura arriva al suo finale, non prima però di aver sormontato l’ultimo ostacolo, un anello di 138 km attorno ad Yanbu, sulle rive del Mar Rosso. La speciale di 105 km è suddivisa in due sezioni distinte, La parte di inizio si immerge nei tortuosi tracciati attraverso le valli, sino a raggiungere la costa del Mar Rosso per un’ultima a tutta velocità su piste ampie, dove il traguardo sarà proprio nel cuore del bivacco di Yanbu.



Categoria Bikes

Nella classe Rally 2 Michael Docherty appare il più vicino alla sua nona vittoria di tappa, mentre il leader della classifica generale Toni Mulec sta facendo il suo avvicinandosi alla vittoria chilometro su chilometro, lo sloveno infatti è riuscito a strappare il potere a Edgar Canet (2025). Mulec è infatti il vincitore della Dakar classe Rally 2, battendo così Preston Campbell di 4’37” e Martin Ventura di 1 ora 37’15”.



Ricky Brabec inizia la sua ultima tappa, ad attenderlo una sfida di 105 km, con un vantaggio di 17” su Luciano Benavides. Quest’ultimo però risulta più veloce di Brabec, il distacco si riduce in più lo stesso Brabec sembri essersi perso mentre apriva la strada al termine della speciale. Il leader della classifica generale Ricky Brabec, ha commesso un errore di navigazione al 98° km della speciale. Luciano Benavides riesce a cogliere al volo l'occasione per prendere il comando negli ultimi minuti della Dakar. L'argentino è il vincitore dell'edizione 2026 della classe Rally GP.



Categoria Cars

Nasser Al Attiyah si trova con un vantaggio di 16’02” da Nani Roma, la lotta per il podio è in contrapposizione Mattias Ekström (terzo +23’21”) e Sébastien Loeb (quarto, +23’ 50”). Nasser Al Attiyah sembra aver trovato il giusto ritmo dopo aver perso tempo tra il km 21 e il km 43. Si attende l'arrivo di Nani Roma per vedere a che punto è la situazione, ma Al Attiyah dovrebbe mantenere un buon vantaggio negli ultimi chilometri, infatti si conferma il vincitore della categoria Ultimate.



Rokas Baciuska è a caccia della sua prima vittoria nella Stock, travolgendo gli avversari a quasi quattro ore di vantaggio su Sara Price. Non accontentandosi del titolo assoluto, il pilota lituano ha sfoderato tutta la sua forza per trionfare nell’ultima tappa con 32” di vantaggio su Stéphane Peterhansel e 1’01” su Sara Price.



Categorie Challenger/SVV

Tempo di Challenger e Pau Navarro ha un vantaggio di 25’53” su Yasir Seaidan in vista proprio dell’ultimo round. Kevin Benavides è passato in testa alla tappa Challenger al km 65, l’argentino sta lottando per quella che sarebbe la sua terza vittoria dell'edizione 2026. Il leader della classifica generale Pau Navarro, si procede a gonfie vele verso la vittoria, con un vantaggio di 23’22” sull'eroe locale Yasir Seaidan.



Brock Heger è ad un'ora dal suo secondo titolo SSV consecutivo, infatti allo stato attuale, sul podio ci sono due Polaris (primo e terzo) e un Can-Am (secondo). Brock Heger scivola a 1’52”, ma l'americano sta semplicemente facendo il suo. João Monteiro è di nuovo in testa alla speciale SSV, con 7” di vantaggio su Kyle Chaney al km 65. Gli equipaggi SSV stanno sfilando sotto l'arco del traguardo, con Brock Heger vincitore assoluto. È una doppietta per gli Stati Uniti, con Brock Heger che trionfa davanti al suo connazionale e miglior esordiente Kyle Chaney.



Categoria Trucks

I camion sono entrati nella speciale, e nessuno è stato più veloce di Mitchel van den Brink al km 21, con Ales Loprais staccato di 23 secondi e Martin Macík di 27. Mitchel van den Brink ha stabilito il nuovo record al km 43, con 1’04” di vantaggio sul suo rivale più prossimo. Martin Soltys ha scalato un'altra posizione al km 65 e ora è a 1’08” da Mitchel van den Brink, che rimane saldamente in testa alla tappa. Ales Loprais è terzo a 1’14”, mentre Martin Macík (+1’21”) e Vaidotas Zala (+1’41”) sono subito dietro. Vaidotas Zala ha fatto ciò che contava, portandosi a casa la vittoria, con soli 38 cm di ritardo su Mitchel van den Brink.



Dakar Classic

Nella classifica finale della gara Dakar Classic figurano 91 veicoli, la cui vittoria è andata al lituano Karolis Raisys, alla sua seconda partecipazione.



Dakar Future Mission 1000

Nella Dakar Future Mission 1000 ha visto sette veicoli a carburante alternativo sfidarsi nei paesaggi della Dakar. Il camion KH7-Ecovergy di Juvanteny ha conquistato il suo terzo trionfo, mentre la bici elettrica Arctic Leopard Galicia Team di Fran Gómez Pallas ha avuto la meglio su Segway di Benjamín Pascual nella categoria due ruote.

