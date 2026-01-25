|
Notizie
|
|
Jeep Recon: l´off-road con la presa
25/01/2026
di Lorenzo Pollini
Grossa, potente, cattiva e completamente elettrica. 650 CV ed 850 Nm di coppia da sfogare fra fango, pioggia e neve
|
[ Detroit ] -
La Jeep Recon irrompe al Salone di Detroit frantumando stereotipi nel campo dell’off-road firmato Stellantis. Grossa, potente, cattiva e completamente elettrica. 650 CV ed 850 Nm di coppia erogata in modo lineare che le permettono uno spaventoso 0-100 km/h da far impallidire anche l’ultima BMW M2: breve storia triste.
Trail Rated. È il badge che indica i modelli Jeep dalle spiccate caratteristiche off-road e questa Recon lo mostra con orgoglio. Forme squadrate ed arroganti quanto bastano vestono gli esterni, immancabile la griglia a 7 feritoie marchio Jeep, che si accompagna alla modernità dei LED ed agli ampi vetri panoramici: ah a proposito, quelli posteriori insieme alle portiere sono rimovibili, ricalcando un po’ lo stile Wrangler e portando ad un altro livello le sensazioni di guida off-road – con tutta la gioia degli autolavaggi.
La piattaforma non è di nuova concezione, ma è condivisa con altri modelli del marchio Stellantis a spina, solo che qui l’assetto è stato messo appunto per affrontare il meglio del peggio: la trazione integrale elettrica di serie promette infatti sicurezza su ogni terreno, supportata dal sistema Selec-Terrain Jeep con modalità di guida multiple per tutte le condizioni. In poche parole, potreste avventurarvi senza problemi nelle Paludi Morte della Terra di Mezzo e finire tranquillamente la giornata fra le sabbie del pianeta Arrakis di Dune.
Dentro la Jeep Recon EV si mostra solida, un mix di robustezza artigianale ed anche attenzione all’ambiente: grande utilizzo di materiali riciclati, un display centrale dalle dimensioni importanti e soluzioni per organizzare attrezzature da campeggio, riserve di cibo per il viaggio e quel sacco di cose che non sai mai dove mettere. Con un peso che sfiora le quasi 3 tonnellate, Jeep dichiara che la Recon può garantire un’autonomia di 400 km.
Il prezzo? Probabilmente per portarsela a casa si partirà da poco sotto i 60.000,00 euro.
|
|