Auto, le novità del 2027

21/02/2026 di Giovanni Iozzia Si attende un anno di innovazione per l’industria automobilistica, contraddistinto da nuovi modelli in particolare quelli elettrici

Per le vetture di alto livello arriveranno la Porsche 911 GT3 RS turbo e la Porsche 718 EV (Cayman e Boxster elettriche), con potenze che potrebbero superare i 450 CV e versioni AWD; la Bentley EV SUV primo SUV completamente elettrico del marchio; la BMW i3 (nuova 3-Series EV), versione elettrica della futura Serie 3 con autonomia e performance elevate grazie alla nuova piattaforma EV 800 V. Ilsi prospetta come unper l’industria automobilistica, contraddistinto dain particolare quelli elettrici. Ma anche molte le attese con diversi tipi di alimentazione.Una delledel 2027 sarà senza dubbio la(derivante dalla Concept Volkswagen ID.Every1 ), una citycar elettrica economica da circa 20.000 euro, progettata per la mobilità urbana. Con una lunghezza di poco meno di 4 metri, si posiziona tra Volkswagen Up! e Polo, con un'autonomia di oltre 250 chilometri.Lo storicoritornerà con una piccola hatchback di segmento B, adeguata ai tempi moderni, un mix di estetica retrò e tecnologie contemporanee, alimentata a benzina. Non si conosce ancora il nome ma dovrebbe essere presentata alnel prossimo mese di maggio.Vedrà la luce anche la seconda generazione della: crossover EV su piattaforma Ultium con maggiore autonomia e ricarica più rapida, pensata per essere competitiva nella fascia media.punta ad avere circa 15 modelli elettrici sviluppati internamente entro il 2027 oltre a lanciare la sesta generazione di ibridi, ibridi plug-in e versioni BEV.I progetti diincludono la “” (Classe G compatta) e la nuova generazione di GLA (anche elettrica) oltre al restyling di GLC.Per quel che riguarda il: debutto della nuovaoltre a numerosi modelli; arriverà anche la Fiat Multipla SUV, revival sotto forma di SUV di dimensioni medio-grandi dall’estetica ispirata allo storico modello.lancerà sul mercato la versione di serie basata sulla Audi Concept C con un nuovo design che sarà di fatto l'erede elettrica della TT.La nuova generazione elettrica dellae-208 monterà la nuova piattaforma STLA Small con batterie più capienti e nuove tecnologie di assistenza alla guida.E ancora: la Caterham Project V , sportiva elettrica leggera di nicchia con design e filosofia da pista; la Renault 5 Turbo 3E – EV ad alte prestazioni in stile mini-supercar, ispirata alla 5 Turbo originale; accelerazione rapida e produzione limitata.Per le vetture di alto livello arriveranno la Ferrari Luce , prima elettrica con portiere controvento); lae la(Cayman e Boxster elettriche), con potenze che potrebbero superare i 450 CV e versioni AWD; laprimo SUV completamente elettrico del marchio; la(nuova 3-Series EV), versione elettrica della futura Serie 3 con autonomia e performance elevate grazie alla nuova piattaforma EV 800 V.

