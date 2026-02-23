Audi RS5: ultra sportiva ma con la spina

Se vi dicessi Rennsport a cosa pensereste? Forse con RS intuireste più facilmente.



Un’unica parola, una sigla, un badge in grado di celare emozioni forti e pelle d’oca, anche se non conoscete il tedesco. Audi per la prima volta declina la tecnologia plug-in hybrid nel cuore della gamma RS, trasformando un modello iconico in un manifesto tecnico: più veloce, più sofisticato, ma anche più efficiente. In breve, la nuova Audi RS5.



Esteticamente la nuova creatura dei Quattro Anelli si distingue come sempre per la sua silhouette smoderatamente aggressiva, come siamo stati abituati negli anni d'altronde: carreggiate più larghe, prese d’aria enormi e terminali di scarico dalle dimensioni tali che potreste tranquillamente nasconderci una noce di cocco. Ciò che cambia veramente è sottopelle. Nascosto dall’enorme cofano si conferma il propulsore V6 2.9 TFSI biturbo da 510 CV, ma con l’ausilio ora di un motore elettrico da 177 CV, per una potenza complessiva di circa 639 CV ed una coppia massima di 825 Nm, fermando lo 0-100 km/h a 3,6 secondi, meno del tempo che impieghereste per allacciarvi una scarpa per intenderci.



Motore elettrico vuol dire anche batteria però, ed in questo caso si parla di una ministilo nel panorama automobilistico odierno: circa 22 kWh che le permettono di percorrere ben 80 km in modalità completamente elettrica - prima ovviamente di esser massacrati da qualsiasi passante riconosca cosa si stia guidando e come lo si stia utilizzando. Qualora aveste questa brillante idea sappiate che poi per la ricarica serviranno circa 2-3 ore d’agonia con una colonnina da 11 kW.



Nota a favore la trazione integrale quattro, dotata di un nuovo differenziale posteriore elettromeccanico dal fantasioso nome “Dynamic Torque Control”, che regola la distribuzione della coppia tra le ruote per migliorare aderenza e dinamica nella guida, intervenendo nello stesso tempo nel quale un colibrì ritma il battito delle sue ali. Completa il quadro il cambio, che è un Tiptronic ad 8 rapporti integrato con il sistema elettrico.



Sia in versione berlina che in declinazione station wagon - per i papà più temerari - la RS5 sarà offerta a partire da circa 111.000 euro, fino ad arrivare alla Performance proposta a circa 122.000 euro: penso non esista modo migliore di spendere tutti quei soldi - a patto di non utilizzarla in elettrico ovviamente.

