Automotoretrò valorizza il motorismo storico

04/03/2026 di Domenico Scalera L´eccellenza della Motor Valley in scena a Fiere di Parma

[ Parma ] - Automotoretrò: Il cuore pulsante del motorismo storico tra mito e mercato và in scena a Fiere di Parma dal 7 e 8 Marzo per il Pubblico, mentre per stampa è operatori l'accesso e consentito anche il giorno 6 Marzo 2026.



L'eccellenza della Motor Valley in scena a Fiere di Parma

Rombi di motori, carrozzerie scintillanti e racconti di epiche sfide tra sport e industria: Automotoretrò torna alle Fiere di Parma, punto di riferimento per il motorismo d'epoca, vanta il prestigioso patrocinio della Motor Valley, a conferma del legame indissolubile con uno dei distretti automobilistici più importanti al mondo.



La due giorni non offre solo la possibilità di rivivere l’epopea dei rally e di ammirare icone firmate Ferrari, Lamborghini e Jaguar, ma propone anche un fitto calendario di talk e incontri. Piloti, progettisti, imprenditori e giornalisti dialogheranno con il pubblico, trasformando l'eredità tecnica e industriale in un affascinante racconto condiviso dove memoria e contemporaneità si intrecciano.



Un patrimonio da 100 miliardi: l'economia del collezionismo

Oltre la passione batte il cuore di un comparto economico di rilievo. Secondo il rapporto “Il Motorismo storico in Italia” della Fondazione Filippo Caracciolo – Centro Studi ACI, il valore del parco circolante d'epoca nel nostro Paese è stimato in 103,9 miliardi di €uro. Oltre la metà di questo tesoro è concentrata nel Nord Italia, segno di una tradizione radicata ma capace di evolversi: oggi il settore vanta dinamiche di mercato mature e una platea di collezionisti che si estende sempre più alle nuove generazioni.



Il programma: tra gare leggendarie e tutela del brand

La manifestazione si aprirà ufficialmente sabato 7 marzo alle 10:00 con i videomessaggi dell’On. Isabella Tovaglieri, di Alberto Scuro (Presidente FIVA e ASI) e dell’On. Giovanni Battista Tombolato. Subito dopo, i motori si accenderanno per la partenza della 100 km, un percorso suggestivo che si snoda tra le terre care a Giovannino Guareschi.



Tra i momenti salienti della giornata figurano l’incontro “Panduma: il ritorno” con Fabrizio Crubbo e Salvatore Morabito, e il focus su “Il marchio storico come patrimonio culturale” a cura di SNOB Magazine. Non mancheranno presentazioni editoriali, come il volume “55 BARBA 5” dedicato ad Alberto Zambelli Rain, e il ritorno della mostra “Donne e Motori? Gioie e basta”, in collaborazione con il Museo Fratelli Cozzi.



Protagoniste in pista: dalle “Regine del Deserto” ai miti Jaguar

Domenica 8 marzo 2026, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'attenzione si sposterà su “Mal d’Africa al Femminile: le Donne della Parigi-Dakar 2026”, con le testimonianze di Rebecca Busi, Carolina Tedeschi ed Elena Giaveri. Seguirà la premiazione della 100 km di Parma e il talk di chiusura dedicato a “Stanguellini: il Pioniere della Motor Valley”, con Sandro Grimaldi e Francesco Maurizi.



L’immaginario dei grandi Rally Raid africani prenderà vita attraverso l'esposizione di auto, moto e camion che hanno sfidato la sabbia del deserto. Parallelamente, si celebreranno i 91 anni di Jaguar con modelli leggendari ed iconici come la Jaguar SS 3.5 del 1939 e la Jaguar E-Type del 1962. A completare il quadro delle icone assolute, saranno presenti pezzi da novanta come la Lamborghini Miura, l'Ferrari 250 GTO definita un'opera d'arte.



Aste internazionali e raduni: l'evento globale del collezionismo

Il gran finale di domenica vedrà protagonista l'attesa asta di automobili d’epoca organizzata da Finarte, che presenterà modelli rari capaci di attirare l'attenzione dei grandi collezionisti internazionali. Ad arricchire il weekend ci saranno i grandi musei come Lamborghini, Stanguellini e l'esclusiva Collezione Righini e vivaci raduni come il French Party Meeting e il Meeting Internazionale Lancia Delta Integrale.



In anteprima ufficiale, sarà presentata anche la Panda Raid 2026 della Scuderia Omega, pronta a sfidare le dune del Marocco. Automotoretrò si svolgerà in contemporanea con Mercanteinfiera che resterà aperta dal 7 al 15 marzo 2026, creando una sinergia unica che trasforma Parma in una piattaforma europea d'eccellenza per il luxury, il design e la cultura del collezionismo.



