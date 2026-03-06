Jaguar celebra 91 anni: ad Automotoretrò che apre i battenti

[ Fiere di Parma ] - Alle Fiere di Parma va in scena Automotoretrò oggi ha aperto i battenti per la stampa e operatori, dal 7 all’8 marzo per il Pubblico. La Scuderia Jaguar Storiche, celebrare i suoi 91 anni del marchio britannico con una selezione di una serie di vetture che ripercorrono oltre settant’anni di design e innovazione. Presenti sette modelli iconici del maschio Jaguar.



Le Regine: Jaguar E-Type 4.2 del 1962 e la SS Jaguar 3.5 del 1939

L’esposizione riunisce alcuni dei modelli più rappresentativi della casa di Coventry. Tra questi spicca la Jaguar E-Type 4.2 del 1962, considerata una delle auto più eleganti mai costruite e divenuta un’icona culturale grazie alla sua presenza nel cinema, nei fumetti e nella moda dell’epoca. Accanto a lei, la scintillante SS Jaguar 3.5 del 1939, vera reggina di AutoMotoRetrò, una delle prime vetture a portare il nome Jaguar, la scintillante Jaguar XK 120 del 1950, che all’epoca deteneva il primato di auto di serie più veloce al mondo. La miticaa Jaguar MK 2 3.8 del 1963 con motore 6 cilindri in linea da 1781 CC.



Le auto più moderne come la Jaguar F-Type 3.0 V6

A completare il percorso, altri modelli che raccontano la fase più recente della storia del brand: la Jaguar XJR V8 del 1998, simbolo del rilancio sportivo degli anni Novanta, e la Jaguar F-Type 3.0 V6 azzurra, erede contemporanea della tradizione Roadster, la Jaguar XJ 42C il coupé a due porte senza montanti del 1975.



La scelta di celebrare i 91 anni non è soltanto un omaggio al passato, ma anche un modo per mostrare come proprio quel passato continui a essere una risorsa strategica. L’anniversario arriva in una fase di profonda trasformazione per Jaguar, impegnata nella transizione verso l’elettrico e le tecnologie di nuova generazione. Recuperare i modelli che hanno segnato la storia del marchio significa quindi riconoscere le proprie radici e, allo stesso tempo, utilizzarle come piattaforma di ispirazione per costruire la Jaguar del futuro.



Mettevi comodi e godetevi il video by Automania a breve sarà attivo anche uno speciale dedicato a AutoMotoRetrò.

