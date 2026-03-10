Lotus Eletre X: l’ibrido che fa paura

Se c’è una cosa che il mondo dell’auto non ha forse ancora imparato negli ultimi anni è questa: tutti parlano di elettrico, ma quasi nessuno ha davvero risolto l’unico problema che interessa a chi guida, non la potenza, non lo 0-100 e nemmeno il design futuristico. No. Il problema è sempre stato uno: l’autonomia. E Lotus, con la sua nuova tecnologia X Hybrid, sembra aver deciso di affrontarlo nello stesso modo in cui affronta tutto il resto, con una quantità onestamente irresponsabile di cavalli.



Ben 952 CV per l’esattezza. Sì, avete letto bene. Novecentocinquantadue. Tutti comodamente distribuiti in un SUV.



Il primo modello a portare questa tecnologia in Europa sarà la nuova Lotus Eletre X, versione ancor più estrema del già muscoloso SUV elettrico della Casa di Hethel. Ma questa volta Lotus non si limita a mettere una batteria più grande od a promettere miracoli software, ha infatti deciso di reinventare il concetto stesso di ibrido.



La filosofia si chiama «Electric-First, Hybrid-Empowered». In pratica l’auto funziona come un’elettrica pura nella maggior parte delle situazioni, ma con la possibilità di trasformarsi in un ibrido estremamente sofisticato quando serve più autonomia o più potenza, grazie ad un motore 2.0 quattro cilindri turbo benzina da 279 CV; il sistema può passare in modo quasi impercettibile tra guida totalmente elettrica, ibrido in serie ed ibrido parallelo, scegliendo di volta in volta la configurazione più efficiente ed autoproclamandosi più intelligente di voi.



Il risultato è una cifra che fa sembrare obsolete molte auto elettriche moderne: oltre 1.200 km di autonomia complessiva. E per chi vuole guidare davvero in elettrico? Nessun problema: la Eletre X promette fino a 350 km di autonomia a spina, grazie ad una batteria da 70 kWh; più che sufficienti per gli spostamenti quotidiani o per far credere ai vicini di avere un SUV ecologico.



Il sistema utilizza due motori elettrici a magneti permanenti, uno per asse per una potenza combinata di 700 kW, equivalenti appunto a 952 CV e con 935 Nm di coppia. Il risultato è uno 0-100 km/h in 3,3 secondi. Numeri da supercar ma con cinque posti, bagagliaio e probabilmente anche un posto dove mettere la spesa. E se pensate che tutta questa potenza significhi lunghe pause alle colonnine, Lotus ha pensato anche a quello. La piattaforma utilizza un'architettura a 900 V, capace di portare la batteria dal 20% all’80% in circa 9 minuti, tempi che si avvicinano a quelli di un rifornimento tradizionale - e magari un caffè volante.



Ma il vero trucco del sistema è il generatore ibrido da 150 kW, uno dei più potenti mai montati su un’auto di serie. In condizioni favorevoli può produrre fino a 25 kWh all’ora, ricaricando la batteria mentre si guida, mantenendo la carica durante la crociera e fornendo energia extra quando serve tutta la cavalleria disponibile. In altre parole? La macchina continua a ricaricarsi mentre state cercando di scaricare il tachimetro.



Tutta questa tecnologia poggia su quattro pilastri che Lotus ha deciso di chiamare Next Technology, Extra Power, Extreme Charging ed Extended Range: tecnologia avanzata, potenza ridicola, ricarica velocissima ed autonomia enorme. Lotus, prima avevate la mia curiosità, ora avete la mia attenzione.

