Nuova Volkswagen ID.3 Neo: probabilmente sarà più intelligente di noi

12 marzo 2026. Segnatevi la data, perché potrebbe essere uno di quei momenti in cui il mondo delle auto elettriche fa un piccolo – ma deciso – scatto in avanti. Volkswagen ha infatti deciso che la sua ID.3 – l’auto che doveva essere il Maggiolino dei tempi moderni per intenderci – non basta più. E quindi? Nuovo nome, nuova identità, nuovo software; una sorta di programma protezioni testimoni. Si chiamerà ID.3 Neo, come se dovesse risvegliarsi da Matrix.



La ID.3 Neo debutterà ufficialmente a metà Aprile, ma già ora è chiaro che Volkswagen non si è limitata a cambiare qualche plastica e ad aggiornare i gruppi ottici, sembrerebbe infatti che il vero salto in avanti sia nascosto sotto la pelle o meglio sotto la lamiera e risieda nel software, aggiornamento che investirà anche le sorellone ID.4, ID.5 ed ID.7; grazie alla nuova piattaforma digitale infatti, la nuova nata avrà funzioni che fino a ieri erano territorio battuto da Tesla e pochi altri: il Travel Assist ora sarà in grado di leggere i semafori, il che significa che la macchina non solo seguirà la strada, ma riuscirà a capire cosa succede intorno più in fretta di voi. Altro upgrade sarà poi la guida One Pedal, sistema che permette di recuperare energia cinetica in frenata – e far durare le pastiglie qualche km in più.



Volkswagen sembra aver voluto adottare la filosofia per la quale oggigiorno l’auto non è più vista solo come un mero mezzo di trasporto, ma bensì come una piattaforma multifunzionale: e quindi sarà possibile, con il nuovo sistema Innovision, avere un app store integrato e pensato per gestire streaming video, app e persino una zona gaming – probabilmente utile per affrontare i tempi di ricarica.



In tutta questa tecnologia però, per un appassionato come me del buon vecchio analogico c’è qualche speranza, Volkswagen ha infatti fatto marcia indietro sui comandi touch troppo estremi: sui nuovi modelli ID. torneranno infatti i pulsanti fisici sul volante. Quelli veri, che puoi premere senza guardare e senza imprecare. Una piccola rivoluzione? No. Più che altro una correzione di rotta intelligente direi.



Ah, dimenticavo che un altro aggiornamento che investirà la nuova ID.3 Neo sarà di potersi trasformare all’occorrenza in un power bank su ruote, permettendo con i suoi 3,6 kW di poter alimentare dal – banale – cellulare, sino ad una macchinetta del caffè: chi è che non va in giro con una di queste di solito. È inutile? Dipende. Ma è anche esattamente il tipo di cosa che rende un’elettrica più appetibile al pubblico oggigiorno.

