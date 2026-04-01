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Come prevenire che l’auto si fermi improvvisamente? 5 consigli utili
01/04/2026
Automania Portale
Fermo dell´auto? Ecco come tutelarsi con un servizio di soccorso stradale
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Se c’è una situazione che davvero risulta scomoda e fastidiosa quando si è alla guida è ritrovarsi con l’auto ferma, soprattutto se accade lontano da casa o in momenti in cui si ha poco margine di gestione.
Nella maggior parte dei casi, però, non si tratta di eventi del tutto imprevedibili. È possibile prevenirli adottando alcune accortezze, utili inoltre per affrontare i possibili imprevisti con maggiore serenità, qualora proprio la situazione si verificasse nonostante le cautele adottate.
In caso di imprevisto: tutelarsi con un servizio di soccorso stradale
Escludere completamente l’eventualità che la macchina si fermi a causa di un guasto non è possibile. Per questo avere a disposizione un servizio di soccorso stradale rappresenta una forma di tutela concreta.
In situazioni di batteria scarica, pneumatico danneggiato o problemi meccanici, ma anche sinistro, poter contare su un intervento rapido permette di limitare i disagi e di riprendere il viaggio in tempi più brevi, mettendosi al volante con più tranquillità.
Le soluzioni più efficaci oggi consentono di contattare l’assistenza stradale tramite app mobile e dunque direttamente dal cellulare, potendo contare su un team sempre a propria disposizione e sulla piena tracciabilità dei soccorsi. Prevenire resta fondamentale, ma sapere come intervenire quando qualcosa va storto fa la differenza.
Programmare la manutenzione
Una manutenzione regolare è il primo passo per evitare guasti improvvisi. Quali sono i controlli da programmare nel tempo? Si tratta specialmente di quelli che seguono:
● cambio dell’olio;
● verifica dei filtri;
● ispezione delle componenti principali, come cinghia e freni;
● batteria e pneumatici (su cui però ci soffermiamo a parte).In questo modo sarà possibile individuare eventuali anomalie prima che diventino problemi più seri. L’ideale, per ottimizzare la manutenzione, è rivolgersi a un’officina accreditata per il proprio tipo di vettura, in grado di attenersi maggiormente alle indicazioni del costruttore.
Controllare regolarmente la batteria
La batteria scarica è una delle cause più frequenti di fermo improvviso dell’auto e spesso tende a esaurirsi all’improvviso. Questo, almeno, è ciò che accade se non la si monitora regolarmente: basta un tester, applicabile anche in autonomia, per verificarne lo stato.
Inoltre, non sono da sottovalutare i segnali come una difficoltà di avviamento o delle luci meno intense.
Investire negli pneumatici
Gli pneumatici influiscono tanto sulla sicurezza quanto sull’affidabilità complessiva del veicolo. Una pressione non corretta o un’usura eccessiva tendono ad aumentare il rischio di forature o perdita di controllo: per questo è importante effettuare dei controlli regolari presso un’officina di fiducia.
Ciò consente di viaggiare in condizioni più sicure e di prevenire situazioni di rischio che potrebbero portare a un fermo improvviso. Anche in questo caso, si tratta di controlli semplici, efficaci per evitare problemi più complessi.
Evitare di viaggiare con poco carburante
C’è chi ama portare la vettura in riserva, e fare il pieno solo quando il combustibile è quasi esaurito. Questo espone però a finire il carburante, ritrovandosi letteralmente a piedi, con il rischio di provocare uno scorretto funzionamento del motore.
Mantenere un livello adeguato di carburante è perciò una precauzione semplice e da non dare mai per scontata. Quando ci si muove in località che non si conosce bene, è fondamentale preventivare una gestione delle possibili aree di sosta: una precauzione che contribuisce a rendere il viaggio più sicuro e continuo, senza interruzioni improvvise.
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