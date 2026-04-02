Esondazione del Cervaro: Statale 16 sommersa. Auto bloccate e traffico in Tilt

[ Borgo Incoronata, Foggia ] - Siamo a Foggia, dove una violenta ondata di maltempo ha provocato l’esondazione del torrente Cervaro, causando l’allagamento di un tratto della Strada Statale 16 all’altezza di Borgo Incoronata. L’acqua ha invaso completamente la carreggiata, sommergendo diverse automobili e rendendo impossibile la visibilità.Secondo le prime ricostruzioni, l’innalzamento improvviso del livello dell’acqua ha colto di sorpresa numerosi automobilisti, alcuni dei quali hanno abbandonato i veicoli per mettersi in salvo. Le immagini diffuse nelle ultime ore mostrano la strada trasformata in un vero e proprio canale fangoso, con campi circostanti anch’essi allagati.



Il Cervaro è esondato più volte in passato, essendo un corso d’acqua a carattere torrentizio, è soggetto ad innalzamenti improvvisi e violenti.I tecnici stanno monitorando l’evoluzione della situazione idrogeologica, mentre si teme che ulteriori precipitazioni possano aggravare il quadro.



Le autorità hanno disposto la chiusura immediata del tratto interessato, mentre sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Polizia Stradale per gestire l’emergenza e assistere gli automobilisti. La Protezione Civile invita i cittadini a evitare spostamenti non necessari e a prestare massima attenzione alle indicazioni ufficiali.



L’episodio riaccende il dibattito sulla vulnerabilità del territorio foggiano agli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti negli ultimi anni.

