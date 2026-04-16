Anantara Concorso d´eleganza: l’eccellenza italiana in scena a Villa Borghese

[ Roma ] - Anantara Hotels & Resorts inaugura un nuovo capitolo nel panorama degli eventi d’eccellenza con un esclusivo concorso dedicato alle auto da collezione. L’appuntamento, in programma dal 16 al 19 aprile, celebra il lusso, il design automobilistico italiano e l’eccellenza del Made in Italy, valorizzando anche i mondi della cucina e dell’artigianalità.



L’evento, organizzato da Anantara e presentato da UBS, insieme ai partner Richard Mille e Lockton Wattana, con il patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi di Roma Capitale, porterà in scena una selezione d’eccezione: circa 70 vetture italiane tra le più rare e prestigiose, provenienti da collezioni private internazionali. A fare da cornice a questa celebrazione dell’eleganza sarà Villa Borghese, uno dei luoghi più iconici della capitale: uno spazio sospeso nel tempo, dove natura, arte e storia dialogano armoniosamente, creando un contesto capace di amplificare il fascino e la bellezza di ogni singolo elemento.



Anantara Concorso Roma offrirà un viaggio attraverso la storia dell’automobile italiana, riunendo alcuni tra i marchi più rappresentativi del settore: Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Lancia, Lamborghini e Pagani. Un racconto che attraversa epoche e stili, dalle prime vetture pionieristiche fino alle icone del dopoguerra, alle sportive degli anni ’50 e ’60 e alle prime Supercars. Tra i pezzi più significativi emergono tre leggendarie Ferrari protagoniste della 24 Ore di Le Mans: la Ferrari 250 LM del 1961, la Ferrari 275P del 1963 e la Ferrari 499P. Tre modelli simbolo dell’evoluzione tecnologica e del successo internazionale del marchio, capaci di incarnare perfettamente lo spirito competitivo ed innovativo del motorsport italiano.



Le vetture saranno suddivise in 16 classi e valutate da una giuria internazionale di altissimo profilo, chiamata a esprimersi su autenticità, eleganza e rilevanza storica.



Nel panorama degli eventi automobilistici globali, l’esordio dell’Anantara Concorso Roma rappresenta un punto di partenza ambizioso. A differenza di manifestazioni consolidate nel tempo, questo evento nasce oggi con lo sguardo rivolto al futuro: non solo per ciò che è, ma per ciò che aspira a diventare.



La prima edizione si configura così come l’inizio di un percorso destinato a evolversi in una nuova tradizione, capace di attrarre collezionisti, appassionati e pubblico internazionale, contribuendo a rafforzare il ruolo dell’Italia come punto di riferimento mondiale nella cultura e nell’estetica automobilistica.

