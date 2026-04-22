Notizie Museo trattori: viaggio nella “Collezione Trattori d´Epoca”

22/04/2026 di Domenico Scalera Il Cuore d´Acciaio, inaugurazione del Museo dei trattori. Ecco un´esclusiva

battito lento dei motori e dal profumo di olio e metallo. È la Collezione Trattori d'Epoca Q.C. G.Z., un tesoro privato che custodisce l'evoluzione della meccanica agricola, rendendo omaggio all'ingegno che ha trasformato le nostre campagne.



In passato abbiamo realizzato un Trattori d'epoca che passione a questa collezione che si è ulteriormente arricchita negli ultimi due anni di alcuni pezzi unici come l'OM Super 512 R a trazione anteriore, il Trattore Fiat 215 R e la serie di trattori tedeschi Deutz.



La Collezione Trattori d'Epoca Q.C. G.Z. ha ufficialmente aperto le sue porte sabato 18 aprile 2026 con una cerimonia solenne presieduta dal Sindaco della città con oltre 150 partecipanti. Alla presenza di autorità locali, appassionati e cittadini, il Primo Cittadino ha sottolineato l'importanza di questa esposizione non solo come archivio meccanico ma custode della memoria storica del territorio. “Questa mostra”, ha dichiarato il Sindaco durante il taglio del nastro, “rappresenta il legame indissolubile tra il nostro passato rurale e l'ingegno industriale, un tributo doveroso a chi ha costruito il progresso della nostra terra”. All'inaugurazione non è mancata la degustazione di cibi locali come lo gnocco fritto, salumi e un buon vino locale. La festa si è poi prolungata fino alla sera.



L’Epopea SAME: Una Cronistoria Meccanica

La collezione vanta una sezione straordinaria dedicata ai Trattori SAME, che permette di ripercorrere l'evoluzione del marchio di Treviglio. Tra i pezzi più rari spicca il SAME 4R 10 del 1950, un esemplare difficilissimo da reperire, una vera rarità con motore monocilindrico T 901 da soli 10 HP.



Il percorso prosegue con la celebre serie “Automazione”, rappresentata dal leggendario Same Puledro HP35 (1962) e dai vari modelli Sametto: dal raro Sametto 120 grigio (1960) alle versioni a doppia trazione (D.T.), fino al Same Sametto V del 1965. Ogni macchina, dal piccolo DA 17 del 1957 al robusto Same DA 25 bicilindrico, testimonia il passaggio cruciale verso l'agricoltura moderna.



Rarità e potenza: L’OM Super 512 R e i Cingolati Fiat

Vero fiore all’occhiello per potenza e prestigio è l'OM Super 512 R del 1959. Un gigante da 59 HP che, grazie alla sua rara configurazione a trazione anteriore e al motore a 4 cilindri da 4156 cc, rappresenta un pezzo da esposizione di altissimo livello tecnologico per l’epoca. Non mancano le icone della scuderia torinese, come il trattore Fiat 215 R del 1965 e i possenti cingolati Fiat 311 e Fiat Allis AD9, macchine nate per dominare i terreni più ostili.



La Scuola Tedesca e un prototipo Italiano

L'affidabilità d'oltralpe è garantita dalla ricca serie Deutz: dal piccolo D15 ai robusti D25 e Deutz D30 e dal vintage tractor Fahr D270 del 1958 con motore Deutz. La collezione si completa con chicche per intenditori come lo Slanzi SD 51 “Amico” un prototipo del 1952 e le produzioni artigianali Prandi Scaravelli, come la serie Carioca, simboli di un'Italia che sapeva inventare il futuro in piccole officine.



Elenco non esaustiva della Collezione aggiornato

Focus SAME (La Storia dell'Automazione):

» Same 4R 10 (1950): Rarissimo, 10 HP, motore T 901

» Same 4R 10 (1948-50): Petrolio/Benzina.

» Same DA 17 Diesel (1957): 17 HP, motore DA 1101.

» Same DA 25 Diesel (1960): 25 HP, motore DA 1102 bicilindrico.

» Same Diesel DA 25 Serie B.

» Same Sametto 120 (1960): Serie Automatica, colore Grigio.

» Same Sametto 18 (1959): Motore DA 1101.

» Same Sametto HP 18 D.T. (1960): Doppia trazione.

» Same Sametto 120 HP 21 D.T. (1960).

» Same Sametto V (1965): 26 HP, motore DA 952.

» Same Puledro HP 35 (1962): Serie Automazione, motore DA 1152.

» Same Same 4R 20: (1950-55).

Aggiunto di recente, il Grande trattore Same Drago 100 DT del 1973 HP 100 mostra tutta la sua potenza con un motore DA986 a 6 cilindri.



I Grandi Classici Italiani

» OM Super 512 R del 1959: 59 HP, trazione anteriore, motore OMC01D da 4156 cc – una vera rarità.

» Fiat: 215 R (1965), 311 Cingolato (1965), Fiat Allis AD9 (1965-70).

» Lamborghini: 340 R D T (1968, 40 CV).

» Prandi Scaravelli: Serie Carioca (1961) e Modello 1955.

» Altre eccellenze: Pasquali 971 (1978), Ferrari F8 (1960), Lesa LDV 25 (1960), Ruggerini RD 22 (1958).



La Sezione dedicata ai trattori tedeschi (Deutz & Fahr):

Deutz: D15 (1962), D25 (1957/1960), D30 S (1963) e Serie Deutz 55 Storica (verde/cerchi rossi) e cabina chiusa aggiuntiva.

Vintage Tractor Fahr: D270 del 1958 con motore Deutz.



Che dire uno spettacolo unico che lascia a bocca aperta gli appassionati e non. Unica nota dolente è che per il momento la mostra dei trattori non è visitabile dal pubblico. Pertanto mettetevi comodi e godetevi il Video che Automania ha girato per Voi. Intanto, ringraziamo il proprietario per la passione che ci mette per accrescere questa fantastica collezione. C’è un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, scandito dale dal profumo di olio e metallo. È la, un tesoro privato che custodisce l'evoluzione della meccanica agricola, rendendo omaggio all'ingegno che ha trasformato le nostre campagne.In passato abbiamo realizzato un Poodcast dedicato a questa collezione che si è ulteriormente arricchita negli ultimi due anni di alcuni pezzi unici come l'a trazione anteriore, ile la serie diLaha ufficialmente aperto le sue porte sabato 18 aprile 2026 con una cerimonia solenne presieduta dal Sindaco della città con oltre 150 partecipanti. Alla presenza di autorità locali, appassionati e cittadini, il Primo Cittadino ha sottolineato l'importanza di questa esposizione non solo come archivio meccanico ma custode della memoria storica del territorio. “Questa mostra”, ha dichiarato il Sindaco durante il taglio del nastro, “rappresenta il legame indissolubile tra il nostro passato rurale e l'ingegno industriale, un tributo doveroso a chi ha costruito il progresso della nostra terra”. All'inaugurazione non è mancata la degustazione di cibi locali come lo gnocco fritto, salumi e un buon vino locale. La festa si è poi prolungata fino alla sera.La collezione vanta una sezione straordinaria dedicata ai, che permette di ripercorrere l'evoluzione del marchio di Treviglio. Tra i pezzi più rari spicca ildel 1950, un esemplare difficilissimo da reperire, unacon motore monocilindrico T 901 da soli 10 HP.Il percorso prosegue con la celebre serie “Automazione”, rappresentata dal leggendario(1962) e dai vari modelli: dal rarogrigio (1960) alle versioni a doppia trazione (D.T.), fino aldel 1965. Ogni macchina, dal piccolodel 1957 al robusto, testimonia il passaggio cruciale verso l'agricoltura moderna.Vero fiore all’occhiello per potenza e prestigio è l'del 1959. Un gigante da 59 HP che, grazie alla sua rara configurazione a trazione anteriore e al motore a 4 cilindri da 4156 cc, rappresenta un pezzo da esposizione di altissimo livello tecnologico per l’epoca. Non mancano le icone della scuderia torinese, come il trattore Fiat 215 R del 1965 e i possenti, macchine nate per dominare i terreni più ostili.L'affidabilità d'oltralpe è garantita dalla ricca: dal piccoloai robustie dal vintage tractordel 1958 con motore Deutz. La collezione si completa con chicche per intenditori come loun prototipo del 1952 e le produzioni artigianali Prandi Scaravelli, come la serie Carioca, simboli di un'Italia che sapeva inventare il futuro in piccole officine.(La Storia dell'Automazione):Same 4R 10 (1950): Rarissimo, 10 HP, motore T 901Same 4R 10 (1948-50): Petrolio/Benzina.Same DA 17 Diesel (1957): 17 HP, motore DA 1101.Same DA 25 Diesel (1960): 25 HP, motore DA 1102 bicilindrico.Same Diesel DA 25 Serie B.Same Sametto 120 (1960): Serie Automatica, colore Grigio.Same Sametto 18 (1959): Motore DA 1101.Same Sametto HP 18 D.T. (1960): Doppia trazione.Same Sametto 120 HP 21 D.T. (1960).Same Sametto V (1965): 26 HP, motore DA 952.Same Puledro HP 35 (1962): Serie Automazione, motore DA 1152.Same Same 4R 20: (1950-55).Aggiunto di recente, ildel 1973 HP 100 mostra tutta la sua potenza con un motore DA986 a 6 cilindri.: 59 HP,, motore OMC01D da 4156 cc – una vera rarità.Fiat: 215 R (1965), 311 Cingolato (1965), Fiat Allis AD9 (1965-70).Lamborghini: 340 R D T (1968, 40 CV).Prandi Scaravelli: Serie Carioca (1961) e Modello 1955.Altre eccellenze:(1978),(1960),(1960),(1958).Deutz: D15 (1962), D25 (1957/1960), D30 S (1963) e Serie Deutz 55 Storica (verde/cerchi rossi) e cabina chiusa aggiuntiva.Vintage Tractor Fahr: D270 del 1958 con motore Deutz.Che dire uno spettacolo unico che lascia a bocca aperta gli appassionati e non. Unica nota dolente è che per il momento lanon è visitabile dal pubblico. Pertanto mettetevi comodi e godetevi il Video che Automania ha girato per Voi. Intanto, ringraziamo il proprietario per la passione che ci mette per accrescere questa fantastica collezione.

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