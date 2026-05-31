Notizie Trofeo Lorenzo Bandini 2026 edizione 33, premiato l’orgoglio italiano Antonelli

31/05/2026 di Giulia Morelli Nel palcoscenico della città di Brisighella tutti gli onori ed ammirazione al Tricolore

[ Brisighella, Ravenna ] - tripudio fantastico quello riservato e doveroso al pilota vincitore del Trofeo Lorenzo Bandini 2026, nel segno del Tricolore, nel segno di Andrea Kimi Antonelli. Arrivato dopo una sprizzante attesa al volante di una sorta di golf car assieme a sua madre Veronica e parte del team Mercedes, di fatto una presentazione alquanto particolare di spiccata naturalezza ed unione con il pubblico che non hai mai smesso di esultare e omaggiare lo stesso Antonelli. Andrea Kimi Antonelli pilota giovanissimo è stato poi invitato nella sala conferenza, spazio dedicato alle domande dei giornalisti e fotografi, dove in modo diretto ha presenziato con rispetto alle domande.



Semplicemente e simpaticamente ha così risposto con umiltà e una nota di maturità mista a compostezza che devo dire ho visto in prima persona fare a pochi piloti. Antonelli insomma anche se con il supporto dei genitori è stato una sorpresa direi, già in pista è stato possibile vederlo determinato, ma dal vivo si è come vista una luce particolare nei suoi occhi, come una fermezza innata che solo i veri talenti hanno. Grande slancio bisogna ammettere è stata tutta la squadra attorno a lui, dal team stesso la Mercedes sino alla sua famiglia, nota realmente positiva e colorita il padre di Antonelli, papà Marco che si dimenava a raccogliere tutti i più strani gadget della gente, per poi offrirli al figlio per un autografo.



Devo dire che anche con la sottoscritta è stato molto carino, nel conservare un mio articolo da donare a Antonelli e nel contempo a farmi autografare quel mio stesso scritto da tenere custodito come qualcosa di prezioso che resterà sempre con me. Dopo qualche siparietto poi sono continuate le foto e acclamazioni per l’inizio della premiazione sul palcoscenico, come l’immagine di un tetto sopra al mondo, dove sventolava il Tricolore Italiano. Molto commovente un filmato sul compianto Lorenzo Bandini e su tutti i piloti vincitori del premio stesso, come un deja vu passato, tornato più presente che mai.



Abbastanza lentamente è poi arrivato ancor più dopo altre autorità a cui sono stati distribuite varie onorificenze, il momento simbolo per Andrea Kimi Antonelli. Non prima di una premiazione speciale che Antonelli aveva saputo in spoiler, ovvero il gratificante riconoscimento a papà Marco Antonelli che è salito sul palco visibilmente colpito e coinvolto, abbracciando Kimi stesso cercando supporto dalla moglie Veronica che dopo qualche incoraggiamento si è unita ad Andrea e Marco sul palco. Questo assieme ad altri momenti forse è stato assai toccante, che un pilota abbia in qualche modo rappresentato l’unione familiare anche al di fuori della pista, davanti al pubblico Italiano a rimarcare quanto l’italianità sia presente nel motorsport e non solo.



Ed ecco il momento più esplicativo di tutta la giornata, la consegna del Trofeo Lorenzo Bandini nelle mani di Andrea Kimi Antonelli sotto gli sguardi di tutti, di una marea di persone tutte accorse per lui. Antonelli a tratti emozionato appariva un tutt’uno con il trofeo, portandolo sempre più in alto, non solo nell’olimpo dei grandi ma anche in una dimensione simbiotica con la gente, come a dire il premio è mio ma anche di chi mi sostiene. Una folla impazzita è culminata fra la musica e lo scoppiettio delle fumate colorate Tricolore mentre Andrea Kimi Antonelli ringraziava tutti.



Certamente questa giornata la porterò nel mio cuore non solo perché sono stata a contatto con Antonelli e la sua famiglia, non solo per la grandissima umiltà e spontaneità dimostrata da Kimi, ma soprattutto per l’amore dei tifosi di ogni età che gremivano l’intero borgo di Brisighella, per il loro idolo di soli 19 anni. Queste sensazioni miste al contesto sono bellissime, ti fanno davvero emozionare e ti fanno sinceramente percepire quanto calore sportivo e non solo un pilota Bolognese abbia scatenato in così poco tempo. Andrea Kimi Antonelli, giovanissimo ma straordinario pilota entrato nell’immaginario collettivo, che spero possa ancora renderci orgogliosi e sorridenti quanto lo è stato averlo accanto. Une doveroso al pilota vincitore del Trofeo Lorenzo Bandini 2026, nel segno del Tricolore, nel. Arrivato dopo una sprizzante attesa ala sua madre Veronica e parte del team Mercedes, di fatto una presentazione alquanto particolare diche non hai mai smesso di esultare e omaggiare lo stesso Antonelli. Andrea Kimiinvitato nella sala conferenza, spazio dedicato alle, dove in modo diretto ha presenziato con rispetto alle domande.Semplicemente e simpaticamente ha cosìmista a compostezza che devo dire ho visto in prima persona fare a pochi piloti. Antonelli insomma anche se con ildirei, già in pista è stato possibile vederlo determinato, ma dal vivo si è come vista una luce particolare nei suoi occhi, come una. Grande slancio bisogna ammettere è stata, dal team stesso la Mercedes sino alla sua famiglia, nota realmente, papà Marco che si dimenava a raccogliere tutti i più strani gadget della gente, per poi offrirli al figlio per un autografo.Devo dire che anche con la sottoscritta è stato molto carino, nela Antonelli e nel contempo a farmi autografare quel mio stesso scritto dache resterà sempre con me. Dopo qualche siparietto poi sono continuate le foto e acclamazioni per l’inizio della premiazione sul palcoscenico, come l’, dove sventolava il Tricolore Italiano. MoltoLorenzo Bandini e su tutti i, come un deja vu passato, tornato più presente che mai.Abbastanza lentamente è poia cui sono stati distribuite varie onorificenze, il. Non prima di una premiazione speciale che Antonelli aveva saputo in spoiler, ovvero il gratificanteche è salito sul palco visibilmente colpito e coinvolto, abbracciando Kimi stesso cercandoqualche incoraggiamento si è unita ad Andrea e Marco sul palco. Questo assieme ad altri momenti forse è stato assai toccante, che unl’unione familiare anche al di fuori della pista, davanti al pubblico Italiano anel motorsport e non solo.Ed ecco illa giornata, lanelle mani di Andrea Kimi Antonelli sotto gli sguardi di tutti, di una marea di persone tutte accorse per lui. Antonelli a tratti emozionato, portandolo sempre più in alto, non solo nell’olimpo dei grandi ma anche in una dimensione simbiotica con la gente, come a dire il premio è mio ma. Una folla impazzita è culminata fra la musica e lo scoppiettio delleAndrea Kimi Antonelli ringraziava tutti.Certamente questanon solo perché sono stata a contatto con Antonelli e la sua famiglia, non solo per ladimostrata da Kimi, ma soprattutto per l’che gremivano l’intero borgo di Brisighella, per il loro idolo di soli 19 anni. Queste sensazioni miste al contesto sono bellissime, ti fannopercepire quanto calore sportivo e non solo unin così poco tempo. Andrea Kimi Antonelli, giovanissimo ma straordinario pilota entrato nell’immaginario collettivo, che spero possa ancoraquanto lo è stato averlo accanto.

News Correlate » Brisighella festeggia il 26esimo Trofeo Lorenzo Bandini 2019

Premiato il pilota dell´Alfa Romeo Racing Antonio Giovinazzi » Premiato a Brisighella il pilota della Mercedes Valtteri Bottas

25 esimo Trofeo Lorenzo Bandini 2018 ospite anche Nick Heidfeld che arriva in Formula E Mahindra » 24 esimo Trofeo Lorenzo Bandini 2017

Premiato a Brisighella il Team Ferrari » Trofeo Lorenzo Bandini: premiato Toto Wolff

Premiato a Brisighella nella 22^ edizione del prestigioso Trofeo Lorenzo Bandini il Team Principal di F1 Mercedes AMG Petronas » Premiato Daniel Ricciardo a Brisighella

Consegna del premio 21° Trofeo Lorenzo Bandini al pilota della Red Bull Ricciardo [ Altre news correlate » ]