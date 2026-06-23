Skoda Peaq: un nuovo capitolo elettrizzante

C’era un tempo in cui le ammiraglie erano berline lunghe quanto un campo da tennis, guidate da manager con la cravatta allentata e l’aria di chi aveva appena licenziato qualcuno. Oggi, invece, il mondo vuole SUV elettrici enormi, pieni di schermi, luci LED e gadget capaci di trasformare un viaggio in autostrada in una seduta di yoga. Probabilmente è per questo che Skoda ha deciso di entrare nella partita con la nuova Peaq, un colosso a batteria lungo quasi cinque metri che promette di fare tutto – tranne probabilmente prepararti il caffè.



La Peaq è la Skoda più grande mai costruita, può ospitare fino a sette adulti e offre oltre 600 chilometri di autonomia. Numeri che, nel linguaggio automobilistico moderno, significano una cosa sola: puoi partire per le vacanze con l’intera famiglia, il cane, le valigie e probabilmente anche un piccolo frigorifero, senza doverti fermare ogni due ore a cercare una colonnina.



Ma la parte più interessante non sono le dimensioni. È il modo in cui Škoda ha interpretato il concetto di lusso: dimenticate la pelle pregiata e il legno lucidato, qui il comfort passa attraverso sedili massaggianti, poggiagambe elettrici, un’app dedicata al benessere e un impianto audio Sonos che promette di trasformare ogni playlist in un concerto privato. In pratica, è meno un’automobile e più un salotto high-tech con quattro ruote.



E poi ci sono le solite trovate intelligenti che rendono una Škoda, una Škoda. Il bagagliaio enorme, il frunk anteriore (lo spazio di carico sotto il cofano davanti), i vani portaoggetti ovunque e persino un QR code che ti spiega come sfruttare al meglio lo spazio di carico. È l’approccio pragmatico dei cechi: mentre altri costruttori cercano di impressionarti con effetti speciali, loro si preoccupano di dove metterai la borsa della palestra.



La verità è che la Skoda Peaq rappresenta qualcosa di importante. Non è soltanto un nuovo SUV elettrico. È la dichiarazione con cui Skoda dice al mercato di essere pronta a giocare nei segmenti più alti, senza rinunciare alla propria identità fatta di spazio, praticità e buon senso. E in un mondo automobilistico che spesso sembra aver perso il contatto con la realtà, potrebbe essere proprio questa la sua arma migliore.

