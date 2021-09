28/09/2021

Saic presenta un nuovo concept MG per celebrare il suo terzo anniversario ed esplorare le nuove frontiere della mobilità urbana del futuro.



MG Maze Concept si rivolge ad una nuova generazione di automobilisti, proponendosi come un veicolo che vuole garantire divertimento alla guida accompagnato dall’innovazione.



La vettura è una due posti urbana, compatta ed agile. Il look punta su un guscio trasparente, ispirato alle console per videogioco con componenti a vista.



La sua superficie esterna è fluida e dinamica, con elementi a vista del telaio e dell’architettura interna. A bordo si notano sedili leggeri e tecnologia UX/UI. Lo sterzo è controllato tramite lo smartphone del guidatore.