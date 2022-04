MG 5 Electric

28/04/2022

MG5 Electric rappresenta la prima station wagon 100% elettrica al mondo. L'auto familiare è disponibile con un equipaggiamento completo, due livelli di allestimento e quattro colori di carrozzeria. Lunga 4.600 mm, larga 1.818 mm e alta 1.543 mm, la vettura presenta un design pulito dalle linee filanti, mentre gli interni spaziosi accolgono comodamente gli occupanti e offrono ben 27 vani portaoggetti.



Generoso il vano bagagli da 479 litri, che può essere ampliato fino a 1.367 litri abbattendo i sedili posteriori (60/40). MG5 Electric adotta una batteria da 61,1 kWh (Long Range) con un’ autonomia di 400 km.



Le ruote anteriori sono azionate da un motore elettrico che produce 115 kW (156 CV) e 280 Nm di coppia. La versione Standard Range con una batteria da 50,3 kWh e 320 km di autonomia sarà disponibile in seguito. In questo caso, il motore elettrico produce 130 kW (177 CV) e 280 Nm.



Entrambe le varianti della batteria assicurano una velocità massima di 185 km/h. Inoltre, entrambe le versioni Standard e Long Range offrono la possibilità di ricarica trifase in un punto di ricarica pubblico fino a 11 kW. La vettura è offerta in quattro colori: Dover White, Pebble Black, Diamond Red e Medal Silver e due livelli di allestimento: Comfort e Luxury.