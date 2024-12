Notizie Mostra Scambio a Scandiano

14/12/2024 di Domenico Scalera Mercatino dedicato ad auto, moto, bici, modellismo e ricambi, accessori d´epoca e tanto tanto Rottame

[ Scandiano, Roggio Emilia ] - Mostra scambio dedicata ad auto, moto, bici, modellismo e ricambi e accessori d'epoca presso il Centro Fiere dal 14 al 15 dicembre 2024, con circa 300 espositori provenienti da tutta Italia. La manifestazione evidenzia l'interesse e la passione per le moto storiche e le auto d'epoca, che caratterizzano l'evento, rendendolo un'importante occasione per collezionisti e appassionati del settore.



All’ingresso della fiera nell’area esterna si possono ammirare alcune auto provenienti da collezioni private. Al nostro arrivo in fiera nella tarda mattinata di sabato 14 Dicembre abbiamo avuto modo di ammirare un’esposizione di veicoli privati esclusivi, tra cui modelli storici e classiche americane come la Cadillac Coupé De Ville di colore arancione, la mitica Citroen Dyane di un verde sgargiante. Ma la nostra attenzione si è rivolta in modo particolare verso una splendida Muscle Car della Ford Mustang 351 del 1965, un esemplare raro che è stato recentemente acquistato dopo una lunga ricerca durata vent'anni. Il nuovo proprietario si è reso disponibile a farci ammirare gli interni ed il cofano motore. Continuando la carrellata di auto storiche ci siamo imbattuti in affascinante Ford Thunderbird del 1970 di colore rosso, ma non sono state da meno le altre auto storiche come la Peugeot 304 vintage cars, la Mercedes SL 300 con 24 Valvole del 1991 e la Fiat 128 auto d'epoca con motore da 1100 di cilindrata (ecco il



L'evento rappresenta un'importante opportunità per gli appassionati di veicoli storici, accessori per moto e bici e per chi cerca pezzi rari o ricambi d'epoca dalle marmitte cromate alle selle in pelle. Presenti alla manifestazione anche numerosi motorini Piaggio con l’emblematico Ciao e Vespe d’epoca. Non manca il vestiario per i motociclisti e tanto tanto rottame! L’ingresso è a pagamento, 8 Euro biglietto intero con aria di parcheggio gratuita. A Scandiano in provincia di Reggio Emilia abbiamo seguito ladedicata ad auto, moto, bici, modellismo e ricambi e accessori d'epoca presso il Centro Fiere dal 14 al 15 dicembre 2024, con circa 300 espositori provenienti da tutta Italia. La manifestazione evidenzia l'interesse e la passione per lee le, che caratterizzano l'evento, rendendolo un'importante occasione per collezionisti e appassionati del settore.All’ingresso della fiera nell’area esterna si possono ammirare alcune auto provenienti da collezioni private. Al nostro arrivo in fiera nella tarda mattinata di sabato 14 Dicembre abbiamo avuto modo di ammirare un’esposizione di, tra cui modelli storici e classiche americane come la Cadillac Coupé De Ville di colore arancione, la mitica Citroen Dyane di un verde sgargiante. Ma la nostra attenzione si è rivolta in modo particolare verso una splendida Muscle Car delladel 1965, un esemplare raro che è stato recentemente acquistato dopo una lunga ricerca durata vent'anni. Il nuovo proprietario si è reso disponibile a farci ammirare gli interni ed il cofano motore. Continuando la carrellata di auto storiche ci siamo imbattuti in affascinante Ford Thunderbird del 1970 di colore rosso, ma non sono state da meno le altre auto storiche come la Peugeot 304 vintage cars, la Mercedes SL 300 con 24 Valvole del 1991 e la Fiat 128 auto d'epoca con motore da 1100 di cilindrata (ecco il video short by Automania ).L'evento rappresenta un'importante opportunità per gli appassionati di veicoli storici, accessori per moto e bici e per chi cerca pezzi rari o ricambi d'epoca dalle marmitte cromate alle selle in pelle. Presenti alla manifestazione anche numerosicon l’emblematico Ciao e. Non manca il vestiario per i motociclisti e tanto tanto rottame! L’ingresso è a pagamento, 8 Euro biglietto intero con aria di parcheggio gratuita.



News Correlate » Riparare la tua auto fai-da-te?

Ecco come acquistare i migliori ricambi per la tua auto » Export: più cibo e vino, meno auto

Il Made in Italy ha esportati negli ultimi cinque anni più prodotti agroalimentari che automobili: 15,2 miliardi di euro contro 13,2 solo nel 2012 » 6^ Mostra scambio di moto, auto, cicli d´epoca & ricambi

Manifestazione ad Acquaviva dellle Fonti (Bari) per la ricambistica e le auto d´epoca [ Altre news correlate » ]