Data pubblicazione: 23/03/2025 di Domenico Scalera La Teca della vettura distrutta nella strage di Capaci per l´attentato del Giudice Giovannidi Falcone

[ Reggio Emilia ] - strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992, esattamente 33 anni fà, è uno degli eventi più tragici della storia italiana, in cui il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta persero la vita a causa di un attentato mafioso. Questo attacco fu orchestrato da Cosa Nostra e rappresentò un duro colpo per la lotta contro la Mafia in Italia.



Giovanni Falcone era un magistrato noto per il suo impegno nella lotta contro la Mafia e per aver sviluppato tecniche investigative innovative, come il «maxiprocesso» contro la Mafia negli anni '80. La sua morte scosse profondamente l'opinione pubblica e portò a una maggiore consapevolezza e mobilitazione contro la criminalità organizzata.



In Memory di quel giorno drammatico è stata esposta a Reggio Emilia la Teca della vettura distrutta nell'attentato di Capaci, dove l’agente della polizia di Stato, Antonio Montinaro che perse la vita nella strage di Capaci del 23 maggio 1992 insieme al magistrato Giovanni Falcone, a cui faceva da caposcorta, la moglie Francesca Morvillo e gli altri uomini della scorta Vito Schifani e Rocco Dicillo. A Reggio Emilia domenica in Piazza Prampolini e lunedì 24/03/2025 nel Piazzale della questura, sarà esposta la teca dell'Auto della Scorta di Falcone dell’associazione “Quarto Savona Quindici” contenente i resti dell’autovettura – una Fiat Croma di colore marrone – a bordo della quale viaggiava la Scorta del Giudice Giovanni Falcone al momento dell’attentato e che venne colpita in pieno dalla deflagrazione di circa 500 Kg di tritolo.



L’iniziativa rientra nell’ambito del ciclo di eventi “Conoscersi per comprendersi: la Polizia tra le persone”. La vedova Montinaro, Tina, ormai da oltre trent’anni, gira l’Italia nelle piazze e nelle scuole raccontando il sacrificio di suo marito affinché lo stesso non resti un semplice ricordo ma continui ad essere un monito ed un esempio per una continua lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso.



