28/10/2019

Mitsubishi MI-TECH Concept è un SUV elettrico ibrido plug-in di piccole dimensioni caratterizzato da una nuova trasmissione PHEV leggera e compatta, un sistema di trazione integrale elettrica 4WD a quattro motori, avanzati sistemi di assistenza alla guida e tecnologie di sicurezza preventiva.



Il design evoca senza fraintendimenti la configurazione buggy, bene enfatizzata dalla livrea di colore azzurro e dalla tinta rame, distinguibile quest'ultima nel motivo della bobina motore sulla calandra, all’interno dei cerchi e nell’abitacolo.



Il frontale interpreta il nuovo concetto di design Dynamic Shield di Mitsubishi, utilizzando un colore satinato al centro della calandra e il rame come colore secondario per accentuarne l’espressività. Nella zona inferiore del paraurti si nota una piastra protettiva su entrambi i lati per proteggere la carrozzeria.



Il veicolo adotta il sistema S-AWC Integrated Vehicle Dynamics Control System (sistema di controllo dinamico integrato) insieme al Quad Motor 4WD con Active Yaw Control (AYC – controllo attivo dell’imbardata) a doppio motore anteriore e posteriore.



MI-TECH è equipaggiato anche con il dispositivo Human Machine Interface (HMI) che visualizza varie informazioni grazie alla tecnologia di telerilevamento. Dotata inoltre di tecnologia di assistenza alla guida MI-PILOT di nuovissima generazione, la concept car supporta il conducente in ogni condizione di guida.