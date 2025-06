Motor Valley Fest 2025: innovazione e passione per i motori a Modena

[ Modena ] - Dal 5 all’8 giugno 2025, la città di Modena ospiterà il Motor Valley Fest, l’evento dedicato agli appassionati di motori e innovazione. Il festival, che si svolgerà in alcune delle location più prestigiose della città, vedrà la partecipazione di esperti del settore e aziende leader nel mondo dell'automotive. Infatti saranno più di 40 i brand del settore – tra case automobilistiche, circuiti, università e aziende specializzate – saranno protagonisti di un percorso espositivo che attraverserà oltre dieci piazze e luoghi simbolo di Modena.



I visitatori potranno ammirare oltre 60 modelli di auto e moto tra Supercar, prototipi e veicoli d’epoca, affiancati da concept innovativi e simulatori di ultima generazione. Tra le attrazioni principali, Piazza Roma ospiterà il Best of Motor Valley, un’esposizione con le auto e le moto più iconiche dei grandi marchi, dalla Ferrari F80 alla Lamborghini Temerario, fino alla Maserati GT 2 Stradale e alla Ducati Panigale V4 Tricolore.



Performance e adrenalina: il divertimento in strada

Non mancheranno gli spettacoli ad alta velocità: Drifting, Freestyle e Show Dinamici faranno vibrare la città, insieme a parate di vetture storiche e iconiche. Modena si trasforma in un circuito a cielo aperto, con raduni e sfilate che celebrano il legame indissolubile tra la regione e la sua tradizione motoristica.



Ai Giardini Ducali invece, saranno esposte le auto classiche. L’area, interamente dedicata alle GranTurismo che hanno segnato la storia del motorismo, accompagnate da restauri live, rappresenta un’attrazione di sicuro interesse per tutti gli appassionati del settore.



Non solo motori: convegni, innovazione e talenti

Il Motor Valley Fest 2025 è anche un'occasione per discutere il futuro della mobilità. La manifestazione si apre il 5 giugno con il Convegno Inaugurale al Teatro Storchi, dove esperti e manager del settore affronteranno temi cruciali come l’impatto dell’intelligenza artificiale sull’automotive, la mobilità elettrica e le strategie per il mercato ultra-lusso. Argomenti ormai di cruciale importanza in una società sempre più circondata dalle tecnologie, che cerca sempre più di sostituire l’uomo. Parallelamente, al Collegio San Carlo si svolgeranno incontri dedicati ai giovani.



Il fascino dell’eleganza e della storia

La festa dei motori culminerà il 7 e 8 giugno con il Concours d’Elégance Trofeo Salvarola Terme, un appuntamento dedicato alla bellezza senza tempo delle auto storiche. Il gran finale è atteso per domenica 8 giugno, con la proclamazione del Best of Show in Piazza Roma, proprio davanti al suggestivo Palazzo Ducale.



Il Motor Valley Fest 2025 promette di unire spettacolo, cultura, innovazione e divertimento in una celebrazione che coinvolge tutta la comunità e il territorio. Quattro giorni per vivere l’anima della Terra dei Motori, tra storia e futuro, adrenalina e ingegneria, mito e innovazione, immersi nel paesaggio cittadino di Modena.



Noi di Automania seguiremo l'Evento accreditati Stampa, realizzeremo un apposito speciale con news, foto e Video dedicati al Motor Valley Fest nella terra dei Motori, pertanto continuate a seguirci.