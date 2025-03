Motor Valley Fest 2025: a giugno la settima edizione

Torna l’evento Motor Valley Fest con nuove date, ma sempre con lo stesso entusiasmo nel celebrare i marchi più iconici del mondo automotive del Belpaese e non solo.



L'evento si svolgerà a Modena dal 5 all’8 giugno 2025, invece delle date annunciate in precedenza (22-25 maggio 2025), per ottimizzare l’esperienza e consentire una partecipazione ancora più ampia e coinvolgente.



Il tema è l’Industria automotive 5.0, sviluppato attraverso una esplorazione del futuro, guardando alle soluzioni che la tecnologia può offrire, anche spingendosi molto più in là degli attuali limiti temporali.

Proprio la tecnologia, che ha già modificato, se non rivoluzionato, le nostre vite, è il focus dell’evento.

In particolar modo si guarda all’Intelligenza Artificiale e alla LLTM generativa. Gli incontri in programma analizzeranno proprio il modo in cui l’innovazione, l’intelligenza artificiale e le tecnologie stiano cambiando il settore



Il Motor Valley Fest si aprirà con un convegno inaugurale il 5 giugno alle ore 9.00 presso il Cinema Teatro Arena di Modena (Viale Tassoni, 8). I talk e le tavole rotonde proseguiranno nel pomeriggio del 5 giugno e per tutto il venerdì 6 giugno, con i B2B talk. Sono previsti 14 tavoli di discussione, focalizzati sui temi più rilevanti per il settore, tra cui Autonomous Driving, il futuro della filiera italiana dell’automotive, talenti, intelligenza artificiale (IA) e software, sostenibilità, ESG (Environmental, Social, Governance), nuovi materiali, connettività.

Non mancheranno momenti dedicati a esposizioni, mostre, parate ed eventi.