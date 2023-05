Motor Valley Fest: tra innovazione e sostenibilità

La festa dei motori è ai nastri di partenza e prevede un ricco calendario di appuntamenti per parlare del presente, ma soprattutto del futuro dell’automotive, alle prese con una trasformazione che cambierà radicalmente le nostre vite e il concetto di mobilità.



Bosch partecipa al Motor Valley Fest, in programma a Modena a partire da giovedì 11 fino a domenica 14 maggio, insieme ad altri importanti protagonisti dell’eterogeneo mondo a quattro ruote.

Il brand intende proporre la propria visione e incontrerà anche giovani talenti.



In dettaglio, giovedì 11 maggio, durante la conferenza inaugurale programmata alle ore 9:00 presso il Teatro Pavarotti, è previsto l’intervento di Johannes-Joerg Rueger, Presidente di Bosch Engineering, che parlerà delle nuove sfide della mobilità e le soluzioni Bosch per renderla sicura, sostenibile e intelligente.



Bosch sarà presente anche al panel Innovation & Talents,valutando idee e progetti di start-up e incontrerà i talenti durante il Talent Talk previsto giovedì dalle 16:30 alle 17:30, presso il Teatro del Collegio di San Carlo di Modena.



Infine, venerdì 12 maggio, a partire dalle ore 11:00 presso la sede del Motor Valley Accelerator, Giulio Lancellotti parteciperà al panel Sustainability, ESG and Electrification, raccontando il ruolo deisoftware nell’ottica di una mobilità efficiente e sostenibile.