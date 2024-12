Honda Pelude: in Europa dal 2026

Honda Prelude in versione ibrida andrà ad arricchire il carnet di proposte del brand nipponico a partire dalla prima metà del 2026, di fatto aprendo una sfida sul terreno della tecnologia e della sostenibilità.



Il punto di forza è sicuramente rappresentato dalla innovativa, ma anche inedita, tecnologia Honda S+ Shift, che ne esalta il piacere di guida, attraverso una simulazione dei suoni e delle sensazioni dei rapidi cambi di marcia automatici.



Modello iconico e dalla lunga vita, sin dal debutto avvenuto 46 anni fa, Prelude ha sempre rappresentato un riferimento in fatto di innovazione e l’ultima generazione, la sesta, non tradisce questa vocazione.



Hans de Jaeger, Senior Vice President di Honda Motor Europe, ha dichiarato: “Honda Prelude è un modello iconico e la sua ultima generazione promette di valorizzare questa eredità con le eccezionali prestazioni ibride che ci contraddistinguono e nuove tecnologie all’avanguardia. L’obiettivo è quello di offrire non solo un'efficienza straordinaria, ma anche il divertimento e le performance entusiasmanti per cui questo modello è famoso. Siamo entusiasti del suo ritorno in Europa, specialmente dopo aver visto l'accoglienza molto positiva che ha riscontrato finora”.



La gamma di Honda è completamente elettrificata e include modelli come: Jazz, Civic, HR-V, ZR-V e CR-V offerte con propulsori e:HEV di serie, tutti in grado di coniugare efficienza e versatilità d’uso.