Nuovo Opel Mokka: più cool con ChatGPT

Presentata al recente Salone di Zurigo, la Opel Mokka è stata oggetto di un attento restyling, che ne ha rinnovato linee e dotazioni. Sul fronte dello stile si nota un approccio più audace, anche se è soprattutto a bordo che si notano le novità più interessanti.



L'abitacolo presenta un design minimalista e richiama la grafica Opel Vizor del frontale. In aggiunta, troviamo un sistema di infotainment moderno e aggiornato. Troviamo di serie un display digitale informativo per il conducente da 10 pollici e uno schermo touch a colori ampio.



La soluzione più innovativa è sicuramente rappresentata dalla presenza di ChatGPT, un supporto nella guida che provvede a suggerire destinazioni e indicazioni stradali in base alle abitudini del conducente, ma non solo.



L'intelligenza artificiale generativa di ChatGPT aiuta a rendere la permanenza a bordo un’esperienza piacevole, grazie ad uno scambio costante e aggiornato di dati e soluzioni per ogni genere di esigenza, dal ristorante in zona ai percorsi verso ogni tipo di destinazione.



Il nuovo Opel Mokka è uno dei modelli della gamma Opel che offrono ChatGPT, disponibile anche su Grandland, Corsa, Astra, Astra Sports Tourer, Combo e Zafira. Inoltre, i veicoli commerciali Combo e Vivano offrono anche il chatbot di intelligenza artificiale.



ChatGPT è disponibile come parte del pacchetto Connect PLUS2 o per i clienti che hanno acquistato la propria Opel prima della sua introduzione, come funzionalità su richiesta.

Tra le dotazioni troviamo, infine, la nuova telecamera posteriore HD a 180 gradi opzionale.

Per quanto riguarda l’alimentazione, i clienti Opel Mokka possono scegliere tra un motore a benzina e due alternative elettrificate.