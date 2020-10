Opel Crossland: tutti i dettagli

Agile, compatto, versatile, Opel Crossland rappresenta il primo modello ad adottare il nuovo volto del marchio presentato di recente dal nuovo Opel Mokka, con cui condivide l’abbandono all’appendice finale X.

Il design di Crossland non è l’unico elemento caratterizzante del veicolo che riceve gli aggiornamenti sviluppati per il telaio e lo sterzo.



Tra le novità estetiche si notano i nuovi fari oscurati in coda e la nuova superficie del portellone nero lucido. Nuove sono anche le protezioni sottoscocca anteriori e posteriori, fendinebbia anteriori a LED, una modanatura cromata della portiera per l’allestimento Ultimate, oltre che eleganti cerchi in lega leggera da 16 e 17 pollici.



Pensata per gli amanti delle prestazioni, la versione GS Line propone cerchi in lega leggera neri da 17 pollici, tetto nero, sedili ergonomici certificati AGR per conducente e passeggero anteriore, fari posteriori a LED e barre al tetto.



Guidatori e passeggeri usufruiscono della gamma di sistemi di infotainment che comprende Radio BT, Multimedia Radio e il top di gamma Multimedia Navi Pro con schermo a colori da 8,0 pollici. Le unità multimediali sono compatibili anche con Apple CarPlay e Android auto.



I clienti possono scegliere tra una efficiente gamma motori benzina e diesel con cilindrate da 1.2 e 1.5. Sia i motori benzina da 61 kW (83 CV) a 96 kW (130 CV) e motori diesel da 81 kW (110 CV) e 88 kW (120 CV) rispettano gli standard di emissioni Euro 6d.



Ricco il catalogo di dispositivi pensati per la sicurezza. Troviamo: fari adattivi full LED con cornering light, High Beam Assist e auto Levelling. Ed ancora: Head Up display, Avviso di collisione frontale con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni, Lane Departure Warning, rilevatore di stanchezza del conducente, Allerta angolo cieco, Retrocamera panoramica, Automatic Park Assist, Cruise control con limitatore della velocità.

Opel Crossland è attesa in concessionaria a partire dall’inizio del 2021.