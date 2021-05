Opel Grandland X Hybrid4: efficienza e drive-to-fun

Si può conciliare una guida sostenibile, improntata alla massima efficienza e allo stesso tempo farne un’esperienza coinvolgente e piacevole? Opel Grandland X Hybrid4 sembra avere tutte le carte in regola per rispettare queste attitudini.



Il primo veicolo ibrido plug-in a trazione integrale della gamma offre le caratteristiche della trazione elettrica e del motore a combustione interna, per regalare performance brillanti, senza trascurare l’economia di esercizio e un’adeguata autonomia in modalità elettrica.



In dotazione troviamo un propulsore turbo benzina 1.6 litri abbinato a due motori elettrici che generano una potenza complessiva di ben 221 kW (300 CV) con emissioni di CO2 ridotte a 28-39 g/km, secondo il ciclo WLTP. Il motore a combustione interna quattro cilindri da 147 kW (200 CV) è stato progettato sproprio per valorizzare il sistema ibrido.



L’unità elettrica, composta da due motori, uno anteriore e uno posteriore assicura rispettivamente una potenza pari a 110 e 113 CV. Il motore elettrico anteriore trasferisce la propria potenza tramite la trasmissione automatica elettrica a otto rapporti, mentre il secondo motore elettrico e il differenziale sono integrati nell’asse posteriore. Questa seconda unità elettrica rende il veicolo a trazione integrale permanente.



Le modalità di guida possibili sono quattro, a emissioni zero per il traffico urbano o più prestazionale sulle strade extraurbane. La modalità ibrida permette di ottimizzare il consumo di carburante del veicolo, mentre la configurazione elettrica, consente di sfruttare solo la propulsione elettrica.

La modalità trazione integrale ha la trazione sulle ruote anteriori e posteriori e consente una velocità massima di 135 km/h. infine, la modalità Sport unisce la potenza del motore termico a quello elettrico e promette uno stile di guida più dinamico.