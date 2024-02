Opel Frontera: prime anticipazioni

La presentazione è prevista entro la fine dell’anno, ma già Opel anticipa qualche indiscrezione sul nuovo suv che andrà ad arricchire la gamma dei propri veicoli.



Si chiamerà Frontera, sarà funzionale grazie a soluzioni smart e sarà portavoce del nuovo corso di stile intrapreso dal marchio. Il veicolo sarà inoltre la prima vettura ad indossare il nuovo logo Opel Blitz.



Si tratta di un modello green e sostenibile disponibile in versione elettrica a batteria fin dal lancio.

Secondo Florian Huettl, CEO di Opel: “Il nome Frontera si adatta perfettamente al nostro nuovo entusiasmante SUV. Avrà un carattere sicuro e si posizionerà proprio nel cuore del mercato”.



Ulteriori dettagli parlano di un veicolo che potrà assicurare grande comfort, grazie ad un elevato livello di spazio e versatilità, confiugrandosi come una soluzione adatta alla mobilità di una clientela eterogenea.

Elemento rilevante e per nulla trascurabile sarà il prezzo, che il brand assicura sarà accessibile ed interessante.



La versione elettrica del nuovo Opel Frontera, insieme alla declinazione green del prossimo Grandland, rappresentano un importante obiettivo nel percorso della completa transizione di Opel verso una mobilità futura sempre più rispettosa dell’ambiente.



La gamma di modelli Opel elettrici a batteria è già ricca ed accoglie modelli come il Opel Rocks Electric, Opel Corsa Electric, Opel Mokka Electric, Opel Astra Electric e Astra Sports Tourer fino ai nuovi monovolume Opel Combo Electric e Opel Zafira Electric.

Infine, sono disponibili versioni elettriche a batteria dell'intera gamma di veicoli commerciali, tra cui il nuovo Opel Combo Electric, il nuovo Opel Vivaro Electric e il nuovo Opel Movano Electric.