Notizie Alfa Romeo: a Parigi è tempo di novità

16/10/2024 di Grazia Dragone Focus su Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale

[ Parigi ] - Salone di Parigi, ormai nel pieno del suo svolgimento. L’evento offre una panoramica sulle scelte per la mobilità, che i brand illustrano negli stand dedicati.

Il focus globale è soprattutto la sostenibilità, data la transizione irreversibile in atto.



Tra i grandi ritorni al Mondial de l'Auto di Parigi, spicca quello di Alfa Romeo, presente con una gamma ricca e varia, dove spiccano ben tre anteprime.

L’area dedicata propone un’esperienza immersiva dove viene celebrata l’eccellenza artigianale e la tradizione italiana.



Il modello più attrattivo è sicuramente la nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale da 136 CV, premiere che unisce lo stile iconico alla tecnologia più avanzata, disponibile anche nella motorizzazione Elettrica da 156 CV.

Nello specifico, la versione esposta a Parigi propone un’architettura 48v Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 136 CV. L’unità termica adotta il motopropulsore 3 cilindri da 1,2 litri a ciclo Miller con turbo a geometria variabile e catena di distribuzione.

La componente elettrica è composta da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e un motore elettrico da 21 kW integrato nel cambio a doppia frizione e 6 rapporti.



Tra gli elementi estetici più caratterizzanti si notano la nuova reinterpretazione dello scudetto Legend, il doppio terminale di scarico, le finiture sportive opache con inserti in rosso Brera e i cerchi in lega Fori da 18 pollici.

A bordo troviamo un’atmosfera sportiva sottolineata dal volante in pelle e i sedili sportivi Sabelt. Le dotazioni di sicurezza offrono di serie la guida autonoma di livello 2, il navigatore connesso, la telecamera posteriore a 180°, il portellone elettrico hands free ed il sistema keyless con tecnologia proximity access.



La vettura è accompagnata dalla versione Junior 280 Veloce, presentata per la prima volta ad un evento francese, riconoscibile dal pack Sport e il tetto panoramico in vetro.



Non manca l’attenzione anche per l’anteprima della nuova Tonale MY25. Il C-Suv aggiorna gli interni con un tunnel centrale ridisegnato, il nuovo selettore rotativo del cambio automatico e il display del quadro strumenti.



Non manca l'attenzione anche per l'anteprima della nuova Tonale MY25. Il C-Suv aggiorna gli interni con un tunnel centrale ridisegnato, il nuovo selettore rotativo del cambio automatico e il display del quadro strumenti.

Completa l'esposizione, infine, la Giulia Quadrifoglio Super Sport da 520 CV in edizione speciale e limitata che rende un tributo alla storia sportiva di Alfa Romeo, celebrando la prima vittoria alla Mille Miglia nel 1928 con la 6C 1500 Super Sport.



